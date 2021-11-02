Нацбанк должен защитить украинцев от долговых ям микрокредитных учреждений, – Суслова

В последнее время стремительно растет количество людей, ставших заложниками микрокредитных учреждений. Люди в отчаянии и умоляют помочь вытащить их и их семьи из глубоких долговых ям, защитить от угроз и издевательств, сохранить имущество от ареста и распродажи.

Об этом на своей странице в Facebook написала известная украинская правозащитница Ирина Суслова. Она отметила, что из-за карантинных ограничений многие украинские семьи потеряли работу, а значит – источник стабильных доходов. Ситуацией общего обнищания населения мгновенно воспользовались микрокредитные учреждения, через массовую рекламу на телевидении, в электронных СМИ и социальных сетях начали навязывать людям быстрые и вроде бы дешевые кредиты. Только в прошлом году задолженность украинцев перед микрокредитными учреждениями выросла до 14,8 млрд грн (на 6,6%)!

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"Финансовые учреждения умышленно не разъясняют людям, что 1% или 2% годовых, которые они предлагают, будут начисляться за день пользования ссудой. Соответственно, в случае просрочки с возвратом ссуды проценты могут достигать космических высот – 100 000% – 200 000% и даже больше Кроме того, за каждый день просрочки возврата кредита начисляются штрафы и пеня. В конце концов, случаи, когда человек одолжил 1000 или 3000 гривен, а отдавать приходится в десятки, а то и сотни раз больше, стали массовым явлением в Украине. Таких людей сначала третируют коллекторы. А если они не способны платить – коллекторы выигрывают суды. После этого Исполнительная служба арестовывает и распродает имущество должников", – свидетельствует правозащитница.

Суслова не сомневается, что из-за третьей волны COVID-19 и жестких карантинных ограничений, которые действующих уже в 15 регионах страны, количество заложников микрокредитных организаций будет стремительно расти. Остановить этот беспорядок на финансовом рынке немедленно должны Нацбанк и Верховная Рада Украины.

"Первый шаг был сделан. 14 июня 2021 года вступил в силу Закон Украины №1349-IX о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности. Этим законом Нацбанк ограничил размер штрафных санкций за несвоевременный возврат кредитов. Если кредит выдавался на месяц и не превышал минимальную заработную плату, пеня и штрафы не могут превышать его двойного размера Если кредит составлял более 6000 грн – штрафные санкции не могут быть выше 50% суммы кредитного тела, кроме того, закон обязал микрокредиторов указывать в кредитных соглашениях размер годовых процентов. Однако этот закон ситуацию не исправил. Микрокредитные учреждения начали вписывать в сделки годовую ставку очень мелким шрифтом и объяснять более-менее внимательному заемщику, что на самом деле это требования НБУ, обычная формальность, и платить по таким процентам не придется. А вот в рекламе своих услуг годовая процентная ставка очень часто вообще не упоминается. Как правило, людям предлагают узнать об условиях договоров при подписании соглашения!" – указала Суслова.

Правозащитница призывает НБУ срочно вмешаться и остановить обогащение микрокредитных учреждений на ухудшении финансового положения людей. По ее убеждению регулятор должен более тщательно мониторить информационную деятельность микрокредитных учреждений, а нарушителей – лишать лицензий.