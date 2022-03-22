НАТО должно закрыть для россиян небо на украинскими АЭС для недопущения катастрофы мирового масштаба – ДТЭК

НАТО и страны запада должны как можно скорее закрыть небо для российских ракет и самолетов над всеми украинскими АЭС, чтобы не допустить техногенной катастрофы мирового масштаба.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Атомная станция – это не игрушка. Это большая опасность. Нужно закрывать небо над атомными станциями. По крайней мере, чтобы никакой опасности не было для не только Украины, но и всего мира. Потому что это может быть катастрофа мирового масштаба. же введением без полетной зоны над атомными станциями, или путем победы над захватчиками, которые оккупировали нашу атомную станцию в Запорожской области, в Энергодаре. Других способов, я, к сожалению, не вижу", - заявил Сахарук.

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Он подчеркнул, что оккупанты идут на нарушение всех возможных международных конвенций по ведению войны, поэтому не исключение, что они могут намеренно повредить оборудование АЭС.

Напомним, 4 марта российские войска вторглись на территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, обстреляв станцию и разрушив учебный корпус. После этого ведущие энергокомпании Украины, в частности ДТЭК, впервые призвали мероприятие закрыть небо для россиян над украинскими АЭС.