'Наступают по всей границе': жена оккупанта испугалась из-за действий ВСУ и призвала мужа не геройствовать. Перехват

Пока находящиеся на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики готовятся к контрнаступлению украинских защитников, "тревожно" и их семьям в самой России. Жена одного из воинов путинской армии испугалась из-за действий Вооруженных сил Украины и призвала мужчину не геройствовать.

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По ее словам, украинцы уже наступают по всей границе. Соответствующий аудиоперехват опубликовал Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Ой Господи… Так они по всему фронту говорит, хохлы наступают, по всей границе… Всех тянут, ой, Господи", – сказала жена оккупанту.

Она также посоветовала ему прятаться и не высовываться.

"Ты хоть этот, прячься, не выдвигайся, геройствовать не надо ни в коем случае. Как говорили солдаты в окопах под себя срут, но голову не высовывают… Боже мой, до чего дожили… Будь осторожным", – добавила женщина.

Стоит отметить, что российские оккупанты чувствуют себя полностью деморализованными и окончательно разочарованными в российской "спецоперации". В отпуск захватчиков с фронта отпускают только за сумасшедшие деньги, более того, россияне не понимают, что их ждет дальше.

Напомним, еще один российский захватчик, которого страна-агрессор отправила в Украину мародериты, убивать и захватывать города, посетовал, что во "второй армии мира" все совсем не гладко. Командование не скрывает, что намерено бросать оккупантов в бои, пока не закончится война или пока они "не сдохнут".

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ начали прозревать, что российских мужчин отправляют на передовую "на убой". Жена одного из "мобиков" пожаловалась, что военное руководство РФ не собирается возвращать своих оккупантов домой.

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