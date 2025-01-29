"Настоювати"или "наполягати"? Какое слово правильно использовать в разных ситуациях
Опасность суржика заключается в том, что вы можете использовать слова в неправильном смысле. А все потому, что в украинском языке и русском лексемы, звучащие практически одинаково, могут означать совершенно разные вещи.
Объяснить это Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык" решил на примере слов "настоювати" и "наполягати". Оба фиксируют словари, но значение у них совершенно отличное.
Но глагол "настоювати" (а в свершившемся виде – "настояти") современная литературная норма содержит лишь в значении "готовить настой, залив что-нибудь какой-нибудь жидкостью" или "стоять где-нибудь в течение длительного времени". Вот как это звучит в конкретных примерах:
- Потім "лікарка" надсипала корінців Василеві, сказала настояти на горілці (Юрій Яновский).
- Співали вже й треті півні, а закохані все ще настоювали (Петр Панч).
Если же вам нужно описать ситуацию, в которой кто-то усиленно добивается чего-либо, требует выполнения чего-то, то употребление глагола "настоювати" в таком случае считается устаревшим и просторечием. Часто также так могут говорить те, кто привык общаться по-русски и не помнит украинский аналог. В то время как в таких случаях лучше употреблять вариант "наполягати" ("наполягти").
- Поэтому неправильно будет сказать "я настоюю на своїй пропозиції"
- Правильным будет предложение "я наполягаю на своїй пропозиції".
"А вот варианты "настаювати", "настаївати" нельзя употреблять ни в коем значении. Это не что иное как суржик", — указывают авторы канала.
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