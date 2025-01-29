'Настоювати'или 'наполягати'? Какое слово правильно использовать в разных ситуациях

Опасность суржика заключается в том, что вы можете использовать слова в неправильном смысле. А все потому, что в украинском языке и русском лексемы, звучащие практически одинаково, могут означать совершенно разные вещи.

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Объяснить это Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык" решил на примере слов "настоювати" и "наполягати". Оба фиксируют словари, но значение у них совершенно отличное.

Но глагол "настоювати" (а в свершившемся виде – "настояти") современная литературная норма содержит лишь в значении "готовить настой, залив что-нибудь какой-нибудь жидкостью" или "стоять где-нибудь в течение длительного времени". Вот как это звучит в конкретных примерах:

Потім "лікарка" надсипала корінців Василеві, сказала настояти на горілці (Юрій Яновский).

Співали вже й треті півні, а закохані все ще настоювали (Петр Панч).

Если же вам нужно описать ситуацию, в которой кто-то усиленно добивается чего-либо, требует выполнения чего-то, то употребление глагола "настоювати" в таком случае считается устаревшим и просторечием. Часто также так могут говорить те, кто привык общаться по-русски и не помнит украинский аналог. В то время как в таких случаях лучше употреблять вариант "наполягати" ("наполягти").

Поэтому неправильно будет сказать "я настоюю на своїй пропозиції"

Правильным будет предложение "я наполягаю на своїй пропозиції".

"А вот варианты "настаювати", "настаївати" нельзя употреблять ни в коем значении. Это не что иное как суржик", — указывают авторы канала.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как на украинский правильно перевести слово "обезжиривать".

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