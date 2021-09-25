Настоящий СССР на фото 1980-х

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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Настоящий СССР на фото 1980-х

Так, сегодня будет ваша любимая тема - фоточки реальной жизни в СССР . Несмотря на то, что в позднем СССР на руках у населения было довольно много фотоаппаратов, условий окружающей среды (быт, магазины и т.д.). предпочитают потратить на съемки групповых и одиночных портретов.

Тем не существовал пласт профессиональных фотографов, кто много снимал менее действительность. Именно такие фотоснимки обычной бытовой жизни могут сейчас лучше всего рассказать о реальной жизни в СССР, пишет Максим Мирович в Facebook.

В сегодняшнем посте мы посмотрим на фотоподборку от тульского фотографа Андрея Лыженкова- Андрей работал, в основном, в жанре черно-белой репортажной фотографии и успел снять много интересного о жизни в последние годы СССР.

Видео дня

02. 1984 год, новогодний утренник. На заднем плане висит огромная доска "Политбюро ЦК КПСС" и что-то там ещё про партию. В то время это кажется нормальным, это воспринимается как форменный идиотизм - идеолог детям навязывали с раннего детства, и в игровой комнате на стене висели не рисунки кота Леопольда и Снегурочки, а портреты старых дядек из политбюро.

Настоящий СССР на фото 1980-х

03. Комиссия в военкомате. Это 1988 год, когда ещё шла война в Афганистане - и на фото Андрея ощущается та нервная атмосфера, которая царила в военкоматах.

Настоящий СССР на фото 1980-х

04. Центральная площадь в Туле, конец восьмидесятых годов. Тут даже комментировать ничего не надо - отличный ракурс и композиция. "Свободное" за решеткой, охраняемое бдительными часами)

Настоящий СССР на фото 1980-х

05. Моя любимая фотка всей серии. "Решения КПСС выполним" на фоне каких-то руин и мусора.

Настоящий СССР на фото 1980-х

06. Колония в Алексине, 1990 год. На стене газета "Правда" с бредовой цитатой Ленина - "Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый". Это как сказать, например - "алкоголизм есть путь к вечной жизни, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый".

Если вдуматься - среди вот такого абсурда страна жила почти 80 лет.

Настоящий СССР на фото 1980-х

07. Тульская область, областная больница. Жесткая панцирная кровать, старая мебель, но зато есть портрет Ленина на стене.

Настоящий СССР на фото 1980-х

08. Больница скорой помощи, Тула, 1985 год. Стоящие впритык друг к дружке кровати, старая изношенная мебель, грубо сколоченная тумбочка,

Настоящий СССР на фото 1980-х

09. 1988 год, Тула, колхозница на пенсии. Скажите, вы видите на фото ту самую "богатую советскую жизнь", о которой так любят распинаться фанаты СССР? Лично я вижу крайнюю бедность.

Настоящий СССР на фото 1980-х

10. Сельская учительница на пенсии. Невзрачный покосившийся домик, который вот-вот развалится, ветхий забор. Она совершенно бесплатно хотела дать советскую власть.

Настоящий СССР на фото 1980-х

11. Тульская область, мальчик с велосипедом. Иногда "счастливое советское детство" выглядело вот так.

Настоящий СССР на фото 1980-х

12. Окраина Тулы, посёлок под названием "Бытовки". 1989 год. Вот эта землянка как из фильмов про войну - чей-то дом. Внутри нет воды - её приходится носить ведрами. Обычно такие фотоснимки фанаты СССР любят комментировать так - "страна всего 40 лет назад оправилась от разрушительной войны, чего вы хотите?".

Настоящий СССР на фото 1980-х

13. Воинское захоронение. Молодой парень на памятнике на заднем плане явно погиб в Афганистане ...

Настоящий СССР на фото 1980-х

14. Женский ЛТП. Страна бодро рапортовала о "новых победах над алкоголизмом", при этом количестве ЛТП и вытрезвителей только росло год от года. Про советские вытрезвители я уже писал, как-нибудь напишу про ЛТП - там была та ещё жуть и концлагерь.

Настоящий СССР на фото 1980-х

15. Очередь за хлебом. "Массы трудящихся", воспетые Ленином,

Настоящий СССР на фото 1980-х

16. Сельский магазин. Можете примерно оценить ассортимент товаров в позднем Союзе.

Настоящий СССР на фото 1980-х

Такие дела. А чем вам запомнились восьмидесятые годы в СССР ?

Напишите в комментарии, интересно.

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Источник:mirovich.media
СССР