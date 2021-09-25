Так, сегодня будет ваша любимая тема - фоточки реальной жизни в СССР . Несмотря на то, что в позднем СССР на руках у населения было довольно много фотоаппаратов, условий окружающей среды (быт, магазины и т.д.). предпочитают потратить на съемки групповых и одиночных портретов.

Тем не существовал пласт профессиональных фотографов, кто много снимал менее действительность. Именно такие фотоснимки обычной бытовой жизни могут сейчас лучше всего рассказать о реальной жизни в СССР, пишет Максим Мирович в Facebook.

В сегодняшнем посте мы посмотрим на фотоподборку от тульского фотографа Андрея Лыженкова- Андрей работал, в основном, в жанре черно-белой репортажной фотографии и успел снять много интересного о жизни в последние годы СССР.

Видео дня

02. 1984 год, новогодний утренник. На заднем плане висит огромная доска "Политбюро ЦК КПСС" и что-то там ещё про партию. В то время это кажется нормальным, это воспринимается как форменный идиотизм - идеолог детям навязывали с раннего детства, и в игровой комнате на стене висели не рисунки кота Леопольда и Снегурочки, а портреты старых дядек из политбюро.

03. Комиссия в военкомате. Это 1988 год, когда ещё шла война в Афганистане - и на фото Андрея ощущается та нервная атмосфера, которая царила в военкоматах.

04. Центральная площадь в Туле, конец восьмидесятых годов. Тут даже комментировать ничего не надо - отличный ракурс и композиция. "Свободное" за решеткой, охраняемое бдительными часами)

05. Моя любимая фотка всей серии. "Решения КПСС выполним" на фоне каких-то руин и мусора.

06. Колония в Алексине, 1990 год. На стене газета "Правда" с бредовой цитатой Ленина - "Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый". Это как сказать, например - "алкоголизм есть путь к вечной жизни, найденный массами трудящихся, и поэтому верный, и поэтому непобедимый".

Если вдуматься - среди вот такого абсурда страна жила почти 80 лет.

07. Тульская область, областная больница. Жесткая панцирная кровать, старая мебель, но зато есть портрет Ленина на стене.

08. Больница скорой помощи, Тула, 1985 год. Стоящие впритык друг к дружке кровати, старая изношенная мебель, грубо сколоченная тумбочка,

09. 1988 год, Тула, колхозница на пенсии. Скажите, вы видите на фото ту самую "богатую советскую жизнь", о которой так любят распинаться фанаты СССР? Лично я вижу крайнюю бедность.

10. Сельская учительница на пенсии. Невзрачный покосившийся домик, который вот-вот развалится, ветхий забор. Она совершенно бесплатно хотела дать советскую власть.

11. Тульская область, мальчик с велосипедом. Иногда "счастливое советское детство" выглядело вот так.

12. Окраина Тулы, посёлок под названием "Бытовки". 1989 год. Вот эта землянка как из фильмов про войну - чей-то дом. Внутри нет воды - её приходится носить ведрами. Обычно такие фотоснимки фанаты СССР любят комментировать так - "страна всего 40 лет назад оправилась от разрушительной войны, чего вы хотите?".

13. Воинское захоронение. Молодой парень на памятнике на заднем плане явно погиб в Афганистане ...

14. Женский ЛТП. Страна бодро рапортовала о "новых победах над алкоголизмом", при этом количестве ЛТП и вытрезвителей только росло год от года. Про советские вытрезвители я уже писал, как-нибудь напишу про ЛТП - там была та ещё жуть и концлагерь.

15. Очередь за хлебом. "Массы трудящихся", воспетые Ленином,

16. Сельский магазин. Можете примерно оценить ассортимент товаров в позднем Союзе.

Такие дела. А чем вам запомнились восьмидесятые годы в СССР ?

Напишите в комментарии, интересно.

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