Настоящее рождественское чудо: на Волыни медики четыре часа боролись за жизнь провалившихся под лед двух детей. Видео

В Нововолынске Волынской области местные врачи спасли двух мальчиков, которые во время игры на замерзшем карьере провалились под лед. Спасатели извлекли детей едва живыми, больше чем полчаса они находились в ледяной воде.

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Об этом рассказали в сюжете ТСН. Всего ребят было трое, старшему подростку было 15 лет, а вместе с ним десятилетний и одиннадцатилетний братья.

К сожалению, старшего мальчика не удалось спасти, он скончался от переохлаждения на месте, а оставшихся двоих детей передали в руки врачей в крайне тяжелом состоянии. На момент поступления в реанимацию температура их тела не давала шансов на спасение: 22 градуса.

"Времени на эмоции не было. Самое главное было делать все быстро, правильно. Грели растворы, набирали в перчатки горячую воду, бутылки, постель мочили в горячую воду, чтобы греть", – вспоминает об инциденте медсестра.

Настоящее чудо произошло, когда мальчики в результате реанимационных действий задышали самостоятельно.

Мальчиков спасали четыре часа подряд, для их матери, которая работает в этой же больнице санитаркой, они показались вечностью. В тот злосчастный день она была на смене, а присматривать за ребятами оставила их старшую сестру.

"Верила в чудо и врачей. Спасибо, что они не опустили рук, что они до конца боролись за жизнь моих сыновей", – делится впечатлением женщина.

Братья до сих пор находятся в больнице, но их состояние уже стабильное. По-прежнему мальчикам не говорят, что их друг погиб, а сами утверждают, что больше никогда не ступят на лед.

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