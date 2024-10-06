'Настолько вовремя, вы себе даже не представляете': Порошенко привез Татьяне Чорновол РЭБ, 'Мавики', 'Сахарки' и FPV-дроны

Петр Порошенко во время поездки на южное направление передал в подразделение 126-й отдельной бригады ТрО, где воюет Татьяна Чорновол, партию FPV-дронов, а также купольный РЭБ, детекторы дронов "Ванильный сахарок" и "Мавики".

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях и обнародовал соответствующее видео.

Недавно во время смены экипажей на участке фронта автомобиль Татьяны атаковал вражеский дрон-камикадзе. Военных спасло только то, что заряд у дрона был кумулятивный, а не осколочный, рассказывает Татьяна. Авто под непрерывным огнем таки не удалось спасти, но главное, что все живы. Чорновол отмечает: РЭБ, который только недавно купили в подразделение, почему-то не сработал.

"Привезли им купольный РЭБ для дополнительной защиты, а также 100 FPV, 4 "Мавика" и детекторы дронов "Ванильный сахарок", – говорит Порошенко.

"Настолько вовремя, вы даже не представляете. РЭБ многоканальный, там есть 300-я частота, на которой сейчас летает враг. Во-вторых, "Мавики". Каждый на вес золота. Потому что из-за дефицита не рискуем далеко вглубь залетать, а надо", – говорит Чорновол.

Но Татьяна больше всего радуется, как всегда, качественным FPV-дронам. Говорит: очень часто приходится технику переделывать, потому что враг тоже не дремлет и постоянно меняет настройки своих РЭБ-средств. А государственные дроны, даже если и попадают на фронт, отмечает Татьяна, к сожалению, несоответствующего качества и нуждаются в существенной переделке. Иначе "даже не плывут", иронизирует Чорновол. А эти "десятки" не только надежны, но могут работать как "бомберы" – доставляют оккупантам на головы взрывные "подарки" и возвращаются обратно.

"Сотня эфпивишек. Причем наша мечта – "десятки". Мы как раз думали: вот бы "десятки" нам, чтобы повесить разные модули управления, чтобы повесить две батареи. Потому что сейчас очень хорошие боеприпасы, поджигают – чтобы возвращаться. Мы уже, кстати, возвращались вашими дронами. Оно подожгло, еще и вернулось", – рассказала Чорновол.

"Здесь есть "Сахарки", они уже работают на низких диапазонах. Настроили так, чтобы он показывал тип ударного боеприпаса и спасал жизнь наших воинов", – говорит Порошенко.

Он также передал помощь бойцам херсонской 124-й бригады Теробороны, защищающей родные земли. "Именно эти ребята держали оборону на Антоновском мосту и в Сиреневой роще в Херсоне в первые дни российского вторжения. А еще в их рядах сражается лидер херсонской "Солидарной молодежи" с позывным "Грибочек", – рассказал пятый президент.

Молодой защитник Сергей Сергеев за эти три года успел попартизанить в оккупированном городе и даже помог ВСУ уничтожить российскую установку "Буратино".

"Друзья из "Молодежи" зовут его не иначе как херсонским бандеровцем. Передали им 100 FPV-дронов, 4 "Мавика", 10 "Ванильных сахарков", – написал Порошенко в соцсетях.

На этом же направлении работает 406-я отдельная артиллерийская бригада, которая отличилась при освобождении Харьковщины, обороне Мариуполя и во время боев за Николаев. "Богам войны" отгрузили 5 "Старлинков", 3 комплекса РЭБ и десяток "Ванильных сахарков". А Одесская военная академия получила экскаватор для строительства фортификаций.

"Мы должны настраиваться на то, что война будет долгой – даже если это будет не так. Поэтому должны все работать", – говорит Татьяна Чорновол. "Делаем все для того, чтобы не потерять Украину. И относиться к этому нужно очень ответственно", – добавляет Петр Порошенко.