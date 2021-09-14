Наслаждаемся теплом: синоптики прогнозируют последний день 'бабьего лета'

В среду, 15 сентября, в Украине будет стоять сухая и солнечная погода. Бабье лето подарит украинцам возможность насладиться ласковым летним теплом – температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах +20...+ 26 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается, и во всех регионах страны погода будет примерно одинаковой.

Холодное всего 15 сентября будет на севере страны. Там температура воздуха составит +19 ... + 21 градусов. Несколько теплее будет на западе, где температура днем составит +20 ...+ 22, а в Закарпатье столбики термометров поднимутся до + 25. На высокогорье Карпат ожидается +13...+ 15.

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Ночью в западных регионах будет прохладно, столбики термометров покажут + 6 ... + 11. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

А вот больше всего тепла получат жители южных областей. Здесь днем ожидается +23 ... + 26 градусов, ночью от +12 до +17.

В центральных и восточных областях также будет тепло: +20 ... + 24.

В Киеве 15 сентября сохранится сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. В столице температура ночью составит +9...+ 11 градусов, а днем комфортные +20... + 22.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Вера Балабух спрогнозировала, что нынешняя осень в Украине будет теплой и сухой. Критически низких температур в регионах не ожидается.