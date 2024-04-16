Наш план – защитить бойцов по всей линии фронта: Порошенко передал военным еще 5 новейших комплексов РЭБ 'Ай-Петри СВ'

Петр Порошенко передал военным 5 комплексов радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри СВ". Это отечественная разработка, в которую пятый президент полгода назад инвестировал 150 миллионов гривен.

Об этом он рассказал в своем видео. По словам Порошенко, условия современной войны требуют технологических решений, а каждая установка РЭБ спасает жизнь украинских воинов, технику и оружие, которого и без того крайне не хватает на передовой.

"Сегодня мы привезли еще 5 комплексов киберзащиты "Ай-Петри" особому подразделению, с которым чрезвычайно эффективный опыт сотрудничества", – говорит Порошенко.

В комплекте с установками идут также новые пикапы, "старлинки", зарядные станции для автономного питания – все, что нужно для мобильности экипажей.

Военное кратко объясняет преимущества нового оборудования: "Сегодня нам передали активные средства противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" для применения их в составе Сил обороны государства по разным направлениям, где определит нам наше командование. В настоящее время несколько комплексов находятся в районах ведения боевых действий, в определенных зонах ответственности. Они действуют по единому замыслу и плану и имеют очень успешные результаты борьбы и противодействия техническим разведкам противника".

"Противник использует беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку позиций наших войск. Используют такие беспилотные летательные аппараты как Орлан, осуществляющий разведку, Зал, Суперкам", – говорит боец. Он констатирует, что "Ай-Петри" справляется с этими угрозами.

"На том участке, где сейчас тяжело, нужно от 25 до 30 таких комплексов", – объясняет военный. Он рассказал, что у командиров экипажей прямая связь и с конструкторами и производителями, чтобы оперативно совершенствовать технологию, и с Порошенко, чтобы оперативно решать текущие вопросы.

"Он очень занимается этим вопросом, именно технологической борьбой. Здесь есть и элемент киберборьбы", – объясняет представитель подразделения и добавляет: подробнее можно будет рассказать впоследствии.

"Первые инвестиции в разработку были сделаны более полугода назад", - напомнил Петр Порошенко.

По его словам, первая партия из 5 комплексов уже несколько недель прикрывает артиллерийские бригады на Востоке, и результаты очень обнадеживающие.

"Подходим к этому системно, стратегически. Команда делает все возможное, чтобы ускорить, произвести масштабирование производства, сделать дополнительное инвестирование. Чтобы мы в этом году выполнили эту оборонную и производственную программу", – объясняет Порошенко.

"Спасибо Петру Алексеевичу, его фонду, всей его команде за предоставленные нам средства и комплексы противодействия техническим разведкам. Путь к победе – это когда мы будем едины, консолидированы, путь к победе – в единении", – отмечает военный.