Наш опыт наконец-то использовали: Порошенко рассказал о заказе Минобороны финансируемых им мобильных комплексов для ВСУ

Фонд Порошенко не только покупает технику и оружие для фронта, но и финансирует производство необходимых в войсках модулей командно-штабных пунктов, модулей управления БПЛА, передвижных мастерских, шиномонтажов и бытовых комплексов. Все это производят украинские предприятия в разных городах. На эти проекты обратило внимание государство и Министерство обороны уже заказало стирально-душевые комплексы.

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Об этом сообщил Петр Порошенко. Он побывал на одном из таких производств и показал, как производят мобильный бытовой комплекс для военных.

С начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко с волонтерами уже передал в войска сотни таких удобных, тщательно оборудованных вагончиков, позволяющих нашим защитникам работать в нормальных условиях, а после тяжелых боев – восстанавливать силы.

Над разработкой каждого нового модуля трудится команда инженеров, логистов и конструкторов. Они усердно изучают потребности военных и особенности работы в полевых условиях. Именно поэтому каждая единица техники – не только функциональна, но удобна и комфортна. Здесь продумывают каждый пустяк – от крепкой кофеварки до индивидуального сейфа для вещей. Инструменты в передвижных мастерских – новые, технику обязательно обеспечивают автономным питанием – генераторами или зарядными станциями в зависимости от потребности и условий работы.

По словам пятого Президента, идея сделать мобильные стирально-душевые машины родилась еще в 2015 году, ее автор - Марина Порошенко. С этого времени разработка существенно усовершенствовалась.

"Этот проект реализовали наши партнеры, наши собратья, сделавшие уникальный комплекс. Вы все уже знаете стирально-душевые комплексы. Общее количество поставленных нами в Вооруженные Силы стремительно приближается к 200. А рождаются они здесь", – показал Порошенко производство.

"Когда мы начали это все делать, больше всего было приятно, что нам поверили. Когда что-нибудь приносишь новое, что до этого никогда не делал, всегда очень тяжело. Но мы начали производство. И когда встречаешь ребят, они говорят: мы видим, вон ваша уехала. А в 2014 году этого не было. То есть благодаря вашему доверию мы приближаем победу", – говорят производственники.

Наконец, говорит Порошенко, и государство обратило внимание на эти проекты – у производителя уже первые заказы на стирально-душевые комплексы от Министерства обороны.

"Сейчас мы вместе с партнерами делаем уже 20 комплексов в месяц, и они идут не только под стирально-душевые, но под столовые, командные пункты, шиномонтажи, передвижные авторемонтные мастерские. Наконец-то и Министерство обороны признало необходимость – и это первые стирально-душевые комплексы, которые за 9 лет не принадлежат нашей команде", – отмечает Порошенко.

"Очень хорошо, что наш опыт, наконец, использовали – и это тоже пойдет в Вооруженные Силы", – констатирует Порошенко.

Две сотни мобильных бытовых комплексов, которые Фонд Порошенко вместе с волонтерами ОО "Дело Громад" поставил в войска – это означает, что 200 тысяч военнослужащих еженедельно имеют возможность помыться, постирать свою одежду, отдохнуть.

Марина Порошенко – профессиональный врач, и она хорошо понимает важность нормальных бытовых условий, особенно на войне: "когда я общалась с ребятами-военнослужащими, спрашивала, как они реагируют на такие стирально-душевые комплексы, они говорят – что для них это не просто помыться. и постирать свои вещи. Для них – это еще и очень важная психологическая разгрузка. Потому что они действительно могут слегка переключиться, почувствовать себя в нормальных условиях. Это позволяет им восстановиться и делать свое дело более качественно".

Здесь есть баки для воды, твердотопливный котел, быстро нагревающий воду, душевые точки, а также стиральные и сушильные машины. Ток обеспечивает мощный генератор. Такой бытовой бокс при необходимости легко перевозить.

По словам пятого Президента, подобные бытовые комплексы есть и в странах НАТО, но стоят они в семь раз дороже и заказать их непросто.

"Наконец-то вы сейчас можете увидеть, благодаря кому это стало возможным. Это благодаря нашим настоящим партнерам, героям – людям, которые впряглись и уже много лет вместе с нами тянут плуга, возрождают экономику и помогают армии", – говорит Порошенко.

С начала полномасштабного вторжения на 31 мая 2024 года Петр Порошенко потратил на помощь ВСУ более 4,5 миллиарда гривен собственных средств. Вместе с волонтерским собранием ОО "Дело Громад" эта сумма превысила 5,2 миллиарда гривен.