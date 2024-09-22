Наш график производства 24/7: Порошенко передал в войска новую партию комплексов 'Ай-Петри'

Петр Порошенко передал в распоряжение Главного центра противодействия средствам технической разведки Генштаба ВСУ три комплекса "Ай-Петри".

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Об этом он рассказал в видео.

"На фронте нет выходных. Нет их и у нас. Если наша техника завершила цикл производства в субботу - мы ее передаем военным", - объясняет пятый Президент.

Комплексы противодействия техническим разведкам передали в максимальной комплектации – не только с новыми пикапами, но и с шестикупольным РЭБом.

"Ай-Петри" на десятки километров линии боестолкновения защищает наши подразделения от российской гадости - "Орланов", "Суперками", "Ланцетов", "Мавиков" и даже от FPV-дронов. время обороны и наступления", – говорит Порошенко.

Военный говорит: "комплекс "Ай-Петри" зарекомендовал себя как можно лучше и очень помогает в работе. Подавляет русские дроны, определяет их направление, расстояние до него, помогает прикрывать нашу артиллерию".

По словам Порошенко, технологичность войны заставляет постоянно усовершенствоваться, работать и работать.

"Отсюда и наш график производства 24/7, семь дней в неделю. Еженедельно мы модернизируем комплексы, и с каждым нововведением они выполняют более широкий круг задач. Сейчас "Ай-Петри" – самое эффективное средство противодействия техническим разведкам, стоящим на вооружении ВСУ. – наш вклад в технологичность армии и обороноспособность страны", – отмечает Петр Порошенко.

Как известно, в ноябре прошлого года Порошенко инвестировал свои средства в разработку новейшей системы противодействия техническим разведкам "Ай-Петри". Сумма инвестиций составила 200 млн грн. На фронте уже трудятся десятки этих комплексов.

Российские дроны-разведчики и ударные БПЛА – Ланцеты, Залы, Орланы и другие – постоянно угрожают нашим войскам. Условия современной войны требуют технологических решений.

"Это – кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Мы наладили серийное производство. Моя мечта, чтобы вся полоса обороны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективным для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", – говорит Петро Порошенко.