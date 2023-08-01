"Нас усиленно загоняют в недороссию": что сейчас творят оккупанты в захваченном Донецке

С насильственным "присоединением" к России в оккупированной части Донецкой области изменений к лучшему, как обещали оккупанты, конечно же не произошло. Город деградирует, безопасности нет, а местных жителей сейчас насильно заставляют получать российское гражданство – в случае отказа угрожая сделать их жизнь абсолютно невыносимой.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Отмашка на террор

В апреле 2023 года президент РФ Путин подписал указ, который предусматривает депортацию жителей оккупированных территорий Украины, не принявших российское гражданство. Согласно этому документу, граждане Украины или обладатели паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" должны либо получить паспорта страны-агрессора, либо же заявить об отказе.

Но отказавшиеся получить гражданство РФ с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами. А если российские власти признают таких людей угрозой национальной безопасности, то их попросту депортируют. Учитывая внутренний террор, который путинский режим развязал на своей исконной территории, то чего ожидать жителям оккупированной – понятно всем.

"Фактически в этом указе содержится отмашка на террор, только завернутый в "красивую обертку". Мол, будет депортировать только врагов, но ведь им может стать в любой момент каждый из нас", – поделился в разговоре с OBOZREVATEL житель оккупированного Донецка.

Подписанный кремлевским диктатором указ стал рычагом давления на тех жителей захваченной части Донецкой области, кого оккупанты и коллаборанты прозвали "ждунами". То есть, тех, кто ждет возвращения оккупированной территории под контроль Украины и так и не подали документы на получение паспорта РФ. Именно в этой категории местных жителей видят угрозу захватчики и их пособники.

"Если долгое время нас, можно сказать, не трогали, хотя жизнь в оккупации конечно же не сахар, то теперь могут "законно" выгнать из наших домов и квартир. То есть лишить последнего, что у нас осталось", – говорит дончанин.

С каждым годом все хуже

Жители оккупированной части Донецкой области говорят, что с 2014-го год за годом они теряли надежду на освобождение, но решительные действия ВСУ ее вернули.

"В самом начале оккупации мы думали, что нас быстро освободят, но, увы, этого не произошло. И, если честно, с каждым годом надежда таяла. За началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года мы наблюдали в ужасе. Но после того, как ВСУ выгнали оккупантов из Киевской области, Харьковской и Херсона, мы снова поверили, что очередь дойдет и до нас. Те, кто остался за Украину, очень верят в освобождение – хотя, конечно, мы понимаем, что такое усиление боевых действий", – рассказала корреспонденту OBOZREVATEL жительница Калининского района областного центра.

По словам женщины, она трезво оценивает происходящее. "Я прекрасно понимаю, что чем дольше длится оккупация, тем сильнее русифицируется наш регион – причем во всех смыслах. Очень страшно, что растет новое поколение тех, кого в детских садах и школах воспитывают в ненависти к Украине", – поделилась дончанка.

По ее словам, уже даже в детсад нельзя оформить ребенка, если у родителей нет российского гражданства. А об изучении украинского языка говорить и вовсе не приходится.

Паспорта – из-под палки

Дончанка говорит, что настроения сейчас в городе очень разные. И как бы ни было горько это признать, но среди жителей города есть много идейных сторонников российской оккупации – плюс стокгольмский синдром во всей красе. Много и тех, для кого главное – отсутствие обстрелов, а будет тут Россия или Украина – для них не столь важно.

Тяжелее всего тем, кто был вынужден остаться в оккупации из-за пожилых, больных родственников. А их теперь вынуждают получать российское гражданство – иначе не окажут даже медицинскую помощь.

По словам женщины, пунктов по приему документов для гражданства РФ оккупационные власти создали всего пять в нескольких районах Донецка. Один из них в центре города – на главпочтамте.

Людей, по словам женщины, не так много, как это представляют оккупанты, но к некоторым старикам, которые с трудом передвигаются, приезжают домой. "Похоже, что дана команда как можно быстрее "обилетить" всех дончан и сделать их гражданами РФ. Нас усиленно загоняют в недороссиию", – говорит она.

При это, по словам женщины, у части жителей оккупированного города сейчас на руках по три паспорта: Украины, "ДНР" и России. Причем украинский при оформлении документов для гражданства РФ, не отбирают.

То, как жители оккупированной части Донбасса используют эти три паспорта, – отдельная тема. Об этом мы расскажем в ближайшее время.

Продолжение следует...