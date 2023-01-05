'Нас просто бросают против артиллерии': оккупант рассказал о ситуации на Запорожском направлении и пожалел, что не уехал в Сирию. Перехват

Российские оккупанты жалуются на адскую ситуацию в Запорожском направлении. Они мечтают сбежать на войну в Сирию, поскольку боятся давления на Вооруженные силы Украины.

Видео дня

По словам захватчиков, их просто бросают против артиллерии. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Службой безопасности Украины.

В разговоре со своей женой российский десантник признался, что, имея опыт участия в сирийской войне, он рассчитывал на легкие победы и в Украине. Однако, оказавшись на Запорожском направлении, понял свою ошибку. Поэтому оккупант завидует другим военным РФ, которых планируют отправить в Сирию.

"Иванычу за*бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию", – рассказал он.

Сам же оккупант вместе с еще живыми военными восточного военного округа РФ пытается противостоять украинским защитникам, поскольку они регулярно уничтожают элитные подразделения путинской армии.

Он также признает, что разведка захватчиков не работает, а в ВСУ лучше и экипировка, и вооружение.

"Нас просто кидают против артиллерии, пехоту… Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных х*ева гора... мы даже до деревни не смогли доехать, нас раз*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось", – жалуется оккупант.

Следует отметить, что российские военные могут выжить на войне, если сдадутся в плен. С этой целью работает "горячая линия" по номеру +380936886888. Позвонив на нее, россияне получат подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и попасть под обмен.

Напомним, российские оккупанты начали понимать, что вторжение России в Украину происходит далеко не по плану. Между собой они обсуждают количество сограждан, которых нужно мобилизовать, чтобы не потерпеть сокрушительное поражение: по оценкам захватчиков, речь идет о около 5 миллионов призывников.

Российский оккупант пожаловался на нехватку тяжелой техники, по его словам, на фронте нет тех танков, которые показывают по РосТВ. Захватчик также рассказал, что командование русской армии ни за что имеет жизнь своих солдат и не появляется на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, находящийся на передовой российский оккупант рассказал о реальной ситуации на фронте в Украине. Он призвал своего друга "косить" от мобилизации, чтобы не попасть на войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!