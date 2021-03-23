Нардепы предложили амнистию ко Дню независимости: кто может выйти на свободу
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому хотят амнистировать заключенных по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Согласно проекту закона № 5249-1 "Об амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины", на свободу предложено отпустить несовершеннолетних и женщин.
Также под амнистию могут попасть:
Мужчины, имеющих детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов.
Лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп.
Больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями.
Лица, достигших пенсионного возраста.
Участники боевых действий, лиц, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в АТО и прочее.
При применении амнистии будут учитываться такие критерии:
Незначительная общественная опасность деяний, которое совершило лицо.
Объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и прочее.), что существенно снижают опасность лиц.
Значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.
В законопроекте отмечено, что амнистия не будет применяться к лицам, которые совершили тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления, а также лица, совершившие уголовные преступления с использованием служебного положения (коррупционные уголовные правонарушения).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине рассказали, кто из жителей ОРДЛО не попадет под амнистию.