Нардепи запропонували амністію до Дня незалежності: хто може вийти на свободу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, за яким хочуть амністувати ув'язнених з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Згідно проєкту закону № 5249-1 "Про амністію з нагоди 30-ї річниці незалежності України", на свободу запропоновано відпустити неповнолітніх і жінок.

Також під амністію можуть потрапити:

Чоловіки, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів.

Особи з інвалідністю першої, другої і третьої груп.

Хворі на туберкульоз, онкологічні захворювання.

Особи, які досягли пенсійного віку.

Учасники бойових дій, осіб, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в АТО тощо.

При застосуванні амністії будуть враховуватися такі критерії:

Незначна суспільна небезпека діянь, які вчинила особа.

Об'єктивні чинники (важка хвороба, похилий вік та інше.), що істотно знижують небезпечність осіб.

Значний термін відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

У законопроєкті зазначено, що амністія не застосовується до осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі кримінальні злочини, а також особи, які вчинили кримінальні злочини з використанням службового становища (корупційні кримінальні правопорушення).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кабміні розповіли, хто з жителів ОРДЛО не потрапить під амністію.