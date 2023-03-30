Нардепки от ''Евросолидарности'' привезли в Краматорск помощь для ''Эдельвейсов''

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и Мария Ионова привезли помощь военным и госпиталям на Востоке.

Видео дня

Об этом рассказала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко в эфире телеканала "Прямой" при включении из Краматорска.

"Сейчас я здесь не сама, это Краматорск и рядом со мной абсолютно крутые ребята, это знаменитая 10-я бригада "Эдельвейсов", от которого Путина и кремлевцев дергает. Наши штурмовики, которые сегодня стоят под Бахмутом. Мы с Марией Ионовой завезли гуманитарную помощь – очень нужны сегодня шины на этих фронтовых дорогах, просто искалеченных", – рассказывает Геращенко.

Бойцы "Эдельвейсов" обратились к украинцам с просьбой – говорят, для эффективного уничтожения россиян, в том числе под Бахмутом, нужно много дронов.

"Десятка" держится, 108-й батальон держится, все бригады держатся, все молодцы. Украинские воины – это сильнейшие воины, оккупанта бьют, убивают, уничтожают. Нужно больше дронов – это жизнь каждого человека. Я считаю, что лучше купить десять дронов, пятнадцать, двадцать, сто, но главное, что это спасает жизнь. Благодаря дронам мы идем вперед, а не назад. Давайте нам дроны, мы будем оккупанта на фронте уничтожать. Они помогут ускорить нашу помощь", – говорит украинский боец.

"В "десятке" есть легендарный "Скиба", который именно из дронов уничтожил более 500 оккупантов", – пояснила Геращенко.

"Дело Громад" собирает деньги на Посейдоны, это очень крутые комплексы БПЛА, которые покупают совместно с Фондом Порошенко. Они помогают уничтожать врага. Колеса тоже нужны. Сегодня мы привезли помощь не только "десятке", но и 110-й бригаде. Это "Старлинки". Передали мощные генераторы от European People's Party – спасибо за акцию "Солидарная зима". Сладости и медицина от нас с Ириной Фриз и Иванной Климпуш-Цинцадзе. А на дроны собираем и призываем всех, кто хочет скорейшей победы, помогать ВСУ", – говорит Ирина Геращенко.

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обязуются собрать на дрон. Они побывали в военных госпиталях. В Харьковской области вблизи линии фронта много больниц, госпитали становятся военными, туда привозят раненых и там тоже нужна помощь, нужное операционное оборудование, кровати. Ирина Геращенко и Мария Ионова сегодня привезли и медикаменты и оборудование в госпитале.

"Сегодня есть большой дефицит военных медиков. Мы были приятно удивлены встретить в таком госпитале наших партийцев, которые из Черновцов приехали во время своего отпуска за свой счет помочь военным врачам", – сообщила сопредседатель фракции.