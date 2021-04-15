Нардеп Зинкевич стала моделью для легендарной Barbie. Фото

Карина Бондаренко Общество 07:07, 15.04.2021 Обновлено: 07:09, 15.04.2021

Украинская волонтерка, ветеран-доброволец и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич стала моделью для легендарной куклы Barbie.

Об этом она 14 апреля рассказала на своей странице в Facebook. Куклу создала мастер Анастасия Недолуженко в рамках проекта "Barbie: Госпожа Украины" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он воспроизводит образы 36 украинок. Среди образов, которые воплотили в жизнь: Леся Украинка, Княгиня Ольга, Руслана, Юлия Санина, Катерина Билокур и другие известные женщины.

Нардеп стала моделью.
Яна Зинкевич в Facebook

"Ощущения фантастические! Когда-то маленькой я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею. Просто невероятно быть рядом в рейтинге с Княгиней Ольгой, Лесей Украинкой и другими невероятными украинками!" – написала Зинкевич.

Она добавила, что мальчики и девочки должны с детства понимать, что настоящие ценности – это прежде всего равенство, взаимоподдержка, право на недискриминацию и возможность выбирать любую профессию, соответствующую твоему настоящему призванию.

Кукла очень похожа на Зинкевич.
Яна Зинкевич в Facebook
В руках она держит флаг Украины.
Яна Зинкевич в Facebook
Кукла Barbie.
Яна Зинкевич в Facebook
Скриншот.
Яна Зинкевич в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич вылечилась после повторного заражения коронавирусом. Она рассказала, что второй раз перенести COVID-19 ей было в два раза легче.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Киеве умер легендарный автор памятников Михаилу Грушевскому и Олесю Гончару

Как РФ стала правопреемником СССР, если СССР никогда официально не создавали

ВСУ устроили масштабные маневры танков и артиллерии возле Крыма. Фото и видео

На Харьковщине простились с погибшим на Донбассе 24-летним Героем. Фото

В Киеве продлили жесткий локдаун до 30 апреля. Инфографика, видео