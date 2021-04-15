Нардеп Зинкевич стала моделью для легендарной Barbie. Фото

Украинская волонтерка, ветеран-доброволец и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич стала моделью для легендарной куклы Barbie.

Об этом она 14 апреля рассказала на своей странице в Facebook. Куклу создала мастер Анастасия Недолуженко в рамках проекта "Barbie: Госпожа Украины" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он воспроизводит образы 36 украинок. Среди образов, которые воплотили в жизнь: Леся Украинка, Княгиня Ольга, Руслана, Юлия Санина, Катерина Билокур и другие известные женщины.

Нардеп стала моделью. Яна Зинкевич в Facebook

"Ощущения фантастические! Когда-то маленькой я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею. Просто невероятно быть рядом в рейтинге с Княгиней Ольгой, Лесей Украинкой и другими невероятными украинками!" – написала Зинкевич.

Она добавила, что мальчики и девочки должны с детства понимать, что настоящие ценности – это прежде всего равенство, взаимоподдержка, право на недискриминацию и возможность выбирать любую профессию, соответствующую твоему настоящему призванию.

Кукла очень похожа на Зинкевич. Яна Зинкевич в Facebook

В руках она держит флаг Украины. Яна Зинкевич в Facebook

Кукла Barbie. Яна Зинкевич в Facebook

Скриншот. Яна Зинкевич в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич вылечилась после повторного заражения коронавирусом. Она рассказала, что второй раз перенести COVID-19 ей было в два раза легче.