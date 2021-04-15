Нардепка Зінкевич стала моделлю для легендарної Barbie. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 07:07, 15.04.2021 Оновлено: 08:14, 15.04.2021

Українська волонтерка, ветеран-доброволець і депутатка Верховної Ради від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич стала моделлю для легендарної ляльки Barbie.

Про це вона 14 квітня розповіла на своїй сторінці у Facebook. Ляльку створила майстриня Анастасія Недолуженко в межах проєкту "Barbie: Пані України" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він відтворює образи 36 українок. Серед образів, які втілили в життя: Леся Українка, Княгиня Ольга, Руслана, Юлія Саніна, Катерина Білокур та інші відомі жінки.

Нардепка стала моделлю.
Яна Зінкевич у Facebook

"Відчуття фантастичні! Колись маленькою я мріяла про нову ляльку Barbie, а тепер стала нею. Просто неймовірно бути поруч у рейтингу з княгинею Ольгою, Лесею Українкою та іншими неймовірними українками!" – написала Зінкевич.

Вона додала, що хлопчики і дівчатка мають із дитинства розуміти, що справжні цінності – це передусім рівність, взаємопідтримка, право на недискримінацію і можливість вибирати будь-яку професію, яка відповідає твоєму справжньому покликанню.

Лялька дуже схожа на Зінкевич.
Яна Зінкевич у Facebook
У руках вона тримає прапор України.
Яна Зінкевич у Facebook
Лялька Barbie.
Яна Зінкевич у Facebook
Скриншот.
Яна Зінкевич у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, нардепка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич вилікувалася після повторного зараження коронавірусом. Вона розповіла, що другий раз перенести COVID-19 їй було вдвічі легше.

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