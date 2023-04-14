Нардеп Антон Яценко угодил в очередной скандал. Он пытался попиариться на военных. Но те, уличили народного избранника во лжи.

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Яценко выложил на своей странице в Facebook фото с флагом, который ему якобы подарили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" Нацгвардии. Однако командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр НГУ Дмитрий Кухарчук официально опроверг передачу флага бригады нардепу (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Для меня большая честь получить флаг от черкащанина-патриота, бойца Батареи управления и артиллерийской разведки 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" Франчука Игоря Ивановича. На флаге подписи его боевых побратимов. Наша команда им помогает. Спасибо за Ваш героизм! Верю, что победа за Украиной! Мы преодолеем как оккупантов, так и внутренних врагов. Слава Украине!" – написал нардеп.

Кухарчук, увидев пост депутата, на своей странице Facebook опроверг эту информацию и назвал Яценко "хитровы*банным пророссийским чертом".

"Сегодня один хитров*банный пророссийский черт, депутат ВРУ, Тоша Яценко выложил фото с флагом благодарности от 3 ОШБр. От имени управления бригады официально заявляю: никаких решений относительно передачи флага со словами благодарности или любых других благодарностей Антону Яценко бригада не принимала", – заявил Кухарчук.

Более того, он добавил, что в результате внутреннего расследования стало известно, что человек уже переведен в другую воинскую часть и не является бойцом 3 ОШБр. Он принял самовольное решение о передаче флага.

"Действия Яценко прошу считать спланированной провокацией, направленной на дискредитацию подразделения. На этом данный вопрос прошу закрыть и не разводить манипуляции. Мы – боевое подразделение, которое не играется в политику. Слава Украине! Позор коллаборантам!" – добавил комбат.

Позже к скандалу подключился экс-нардеп, волонтер и депутат Черкасского облсовета Олег Петренко. Он прокомментировал пост Кухарчука и заявил, что "Тоше Яценко даст по затылку."

"Да х*й там чем помог 3-й штурмовой, тот хитроумный черт... знаешь, что он делает, когда какие-то бойцы обращаются к нему? Может, из наворованного своего помогает? Ага...он за*бывает обращениями всех кого можно! Типа, ну помогите, потому что меня просят!" – добавил Петренко.

Также к комментариям присоединился мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он заявил, что будет "п**дить" Яценко.

Нардеп не смог смолчать на эти обсуждения и отреагировал на скандал, назвав его "очередной грязной провокацией".

"От добра добра не ищут! Ко мне обратился Игорь Франчук за помощью, я помог, он прислал мне это знамя от души, как говорится. Я его с благодарностью изложил, но началась политика. Это плохо. Политикам напомню, что я дважды под санкциями РФ, но обсудить можно любого, конечно, особенно по заказу. Обидно", – заявил Яценко.

Кроме того, он пожаловался администрации Facebook на своих оппонентов и соцсеть тут же удалила пост Петренко за "язык вражды".

"Мое сообщение снесли и пригрозили, если я не перестану "гнидить"(с) Тошу, то снесут и страницу… Поскольку мой фейсбучик немного нужен 3 ОШБр, то все-таки прекращаю "язык вражды" здесь, но топор не зарываю", – добавил Петренко.

Отметим, Яценко – народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов. На Парламентских выборах в Украине в 2012 году баллотировался по одномандатному избирательному округу №200 (Черкасская область) от Партии регионов. 16 января 2014 года, во время Евромайдана, голосовал за пакет законов, которые стали известны как "Законы о диктатуре".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году Яценко обвинил активистов Умани в организации запугиваний. Также он заявил, что городом сейчас якобы руководят "организованные преступные группировки". Сам же Яценко снял с себя любую ответственность за происходящее в населенном пункте.

Ранее депутат Черкасского облсовета Александр Радуцкий намекнул, что Яценко якобы употребляет наркотики, а именно кокаин. Он отметил, что подобные действия приводят к атрофии мозга.

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