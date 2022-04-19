Депутат Черкасского облсовета Радуцкий о нардепе Яценко: употребление кокаина ведет к атрофии мозга

Депутат Черкасского областного совета Александр Радуцкий намекнул, что народный депутат Антон Яценко якобы употребляет наркотики. Он уточнил, что речь идет о кокаине.

Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook. "Все, что нужно знать о народном избраннике Антоне Яценко", – отметил он.

Депутат также описал симптомы человека, появляющиеся у него после употребления психостимуляторов.

"Появляется сильно возбужденное состояние, при этом отсутствует усталость. Есть ощущение огромной силы и преимущества над другими, беспокоит частая бессонница. Иногда бывают судороги конечностей, возможны световые галлюцинации", – написал Радуцкий.

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Он отметил, что из-за употребления кокаина со временем развивается атрофия мозга, после чего в основном "изменить что-то становится невозможно".

"Кратковременная эйфория, головокружение, глупость, сменяющаяся головной болью, иногда полной или частичной потерей сознания. При длительном употреблении возникают краткосрочная потеря памяти, эмоциональная нестабильность. Характерно также нелогичное, спутанное мышление, неразборчивая речь, дрожь, раздражение глаз и слизистых, потеря слуха, обоняния", – добавил депутат Черкасского облсовета.

Напомним, что Антон Яценко был избран в Верховную Раду девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 200-му округу (Черкасская область). С 13 сентября 2019 года он стал членом депутатской группы "За майбутнє", а до этого был внефракционным. Яценко является членом Комитета по экологической политике и природопользованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Антон Яценко оскорбил защитника донецкого аэропорта Олега Герваса, назвав его мародером и убийцей, а воин решил разобраться в правовом поле. Чтобы окончательно добиться справедливости, "киборгу" понадобилось более трех лет. В ноябре прошлого года в этом деле поставили точку.