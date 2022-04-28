Нардеп Яценко заявил, что больше не отвечает за ситуацию в Умани. Видео

Нардеп Антон Яценко обвинил активистов Умани в организации запугиваний. Также он заявил, что городом сейчас якобы руководят "организованные преступные группировки". Сам же Яценко снял с себя любую ответственность за происходящее в населенном пункте.

Соответствующее обращение появилось на странице политика. По его словам, в Умани к нему относятся предвзято и даже угрожают. Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца.

Так стало известно, что активисты устроили акцию против нардепа и осыпали его мукой. Яценко связывает такие действия с назначением депутата горсовета Олега Ганича новым заместителем мэра.

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Вместе с тем нардеп предъявил обвинение нынешнему мэру Умани Ирине Плетневой в якобы сотрудничестве с криминогеном. Никаких подтверждений своих слов он не предоставил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что депутат Черкасского облсовета Александр Радуцкий намекнул, что Яценко употребляет наркотики, а именно кокаин. Он отметил, что подобные действия приводят к атрофии мозга.