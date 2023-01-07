'Напуганный черт': Данилов прокомментировал 'перемирие' от Путина цитатой Гоголя

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал так называемое "рождественское перемирие", которое объявил кремлевский диктатор Владимир Путин. Он сравнил российского президента с чертом из произведения украинского писателя Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

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Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook. По его словам, сначала черт, то есть Путин, погрузил мир в сплошную тьму, захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы, то есть украинских защитников, а затем предложил объявить перемирие.

Секретарь СНБО отметил, что во всем этом гениальный Гоголь предусмотрительно изобразил детальный образ кремлевского "черта-иблиса".

"...Испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась во все стороны и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу", – процитировал он произведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого столкновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

Добавим, что глава РПЦ Кирилл призвал к рождественскому перемирию в Украине, цинично назвав войну "междусобным конфликтом".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, решившему ввести якобы режим прекращения огня в Украине на Рождество. Глава государства заявил, что Украина предлагала России формулу мира, но Кремлю не нужны ни перемирие, ни мир.