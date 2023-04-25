В Днепре сотрудники ТЦК продолжают активно раздавать повестки военнообязанным. В этот раз они заглянули в элитный клуб "Soho", чтобы проверить документы у мужчин, а наткнулись на агрессивно настроенную владелицу.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Хозяйка заведения набросилась на военнослужащих, принялась оскорблять их (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Когда один из них попытался успокоить скандалистку, она ответила, что будет разговаривать, как захочет.

"Х*й какой-то пришел вместе с тобой. А вы же все вместе, все х*и, получается", – кричала женщина, снятая на видео, обращаясь к военным, которые пришли в клуб для проверки документов посетителей.

В ответ на ее поведение, военные попросили ее не кричать.

"Я могу с вами разговаривать как захочу, а вы со мной не можете", – заявила хозяйка заведения.

Важно отметить, что владелица клуба разговаривала на русском языке и обращалась к военным на "ты". Ей сделали очередное замечание на этот счет.

"Я буду разговаривать и "тыкать", что захочу, то и буду делать. Потому что ты пришел без ордера ко мне в дом. И трогаешь моих гостей. Ты понял меня? Я разговариваю с тобой так, как я хочу", – ответила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове продолжается регулярная выдача повесток в общественных местах. Так, работники военкоматов зашли в ночной клуб и "осчастливили" мужчин, которые отдыхали там.

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