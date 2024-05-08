'Нам нужно бороться, чтобы сохранить украинцев': история хирурга из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

До полномасштабной войны пластический хирург из Мариуполя Михаил Пасичный долгие годы питал красоту своих пациентов. На следующий же день после российского вторжения он взял инструменты и лекарства и отправился в один из военных госпиталей. Вместе с коллегами спас тысячи людей. Свою историю Михаил доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Врач рассказал о том, что видел и как жил в охваченном горем войны Мариуполе, Алексее Суханову – актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. В частности, о том, как удавалось извлекать из лап смерти даже, казалось, обреченных людей.

"Тяжело раненых было очень много. Ужасная картинка сменялась еще более ужасающей. Запомнился случай, когда пациента везли в операционную, а его друг зажимал кровотечение обоими кулаками. Учитывая многочисленные ранения артерий, шансов было мало. Но он выжил", – вспоминает Михаил.

Врач вместе с женой уехал из оккупированного Мариуполя 16 марта 2022 года. Позже ему удалось увезти оттуда и свою парализованную маму. По его мнению, каждый должен осознавать, что у Украины продолжается упорная борьба – и не только за территорию.

"Нас пришли убивать. Так что если мы не будем бороться, то украинской нации, народа – не будет. Сейчас Украина для меня – это общество, понимающее, что мы нужны друг другу. Украину нужно сохранить, и в первую очередь нужно сохранить людей, украинцев", – отмечает врач.

О пережитом в Мариуполе, а также об истории своего перехода на украинский язык и сотрудничестве с легендарным военным медиком Михаил рассказывает по ссылке.

Эта история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.