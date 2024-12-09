Накануне была ярмарка: в Кропивницком пятеро первоклассников съели яд для крыс

В Кропивницком пятеро первоклассников отравились ядом для крыс. Инцидент произошел после проведения школьной ярмарки в одном из учебных заведений.

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Об этом сообщило ГУ НП в Кировоградской области. Кроме еды, взрослые приносили вещи на нужды ВСУ, вероятно, из-за яркой обертки дети спутали яд с жареными семечками.

"В Кропивницкое районное управление полиции поступило сообщение о госпитализации в лечебное учреждение учеников первого класса одной из школ областного центра. Накануне на территории одного из учебных заведений проводилась школьная ярмарка, на которую дети принесли вкусности. Кроме того, взрослые также приносили вещи, необходимые для военных на передовой. Среди них и яд от крыс в окопах", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители выясняют, как дети получили доступ к свертку с ядом. Для полного и объективного установления обстоятельств происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины, что касается ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровью детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тернопольской области многодетная семья отравилась грибами, что привело к смерти двух человек, включая трехлетнего ребенка.

Как стало известно, мужчина еще 27 октября собрал дикорастущие грибы, из которых приготовил блюда для всей семьи. Их ели восемь детей от трех до семнадцати лет и сам сожитель матери, тогда как женщина сама не употребляла приготовленную пищу. В тот же вечер у детей появились симптомы отравления, однако обращение в больницу произошло только 30 октября около 15:00.

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