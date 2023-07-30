Найдите на картинке 6 лиц: оптическая иллюзия

Оптическая иллюзия – это изображение или зрительное восприятие, которое может ввести в заблуждение нашу зрительную систему. Картинка меняет свое изображение, когда мы меняем ракурс, сетчатку глаза можно обмануть с помощью различных визуальных эффектов.

Видео дня

Оптические иллюзии улучшают концентрацию внимания и наблюдательность. Известный украинский художник Олег Шупляк занимается созданием сюрреалистических картин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он создал интересную картинку, на которой изображены шесть скрытых лиц и их нужно найти всего за 11 секунд. Это хороший тест для вашего мозга и зрения.

Некоторые лица заметны сразу, но другие нужно тщательно поискать.

Исследования показывают, что регулярная практика оптических иллюзий может повысить уровень бдительности, снизить стресс и развить лучшую способность концентрации у отдельных людей. Они могут помочь понять, как работает наш мозг.

Если вы смогли быстро найти все лица, то у вас острое зрение. Но не огорчайтесь, если не смогли разгадать оптическую иллюзию. На картинке ниже все лица обведены красными кругами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, которая покажет вам сокровенную сторону, все зависит от того, что вы увидите первым.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.