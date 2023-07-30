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Найдите на картинке 6 лиц: оптическая иллюзия

Юлия Песчанская
Общество
1 минута
543
Найдите на картинке 6 лиц: оптическая иллюзия

Оптическая иллюзия – это изображение или зрительное восприятие, которое может ввести в заблуждение нашу зрительную систему. Картинка меняет свое изображение, когда мы меняем ракурс, сетчатку глаза можно обмануть с помощью различных визуальных эффектов.

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Оптические иллюзии улучшают концентрацию внимания и наблюдательность. Известный украинский художник Олег Шупляк занимается созданием сюрреалистических картин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он создал интересную картинку, на которой изображены шесть скрытых лиц и их нужно найти всего за 11 секунд. Это хороший тест для вашего мозга и зрения.

Некоторые лица заметны сразу, но другие нужно тщательно поискать.

Найдите на картинке 6 лиц: оптическая иллюзия

Исследования показывают, что регулярная практика оптических иллюзий может повысить уровень бдительности, снизить стресс и развить лучшую способность концентрации у отдельных людей. Они могут помочь понять, как работает наш мозг.

Если вы смогли быстро найти все лица, то у вас острое зрение. Но не огорчайтесь, если не смогли разгадать оптическую иллюзию. На картинке ниже все лица обведены красными кругами.

Найдите на картинке 6 лиц: оптическая иллюзия

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, которая покажет вам сокровенную сторону, все зависит от того, что вы увидите первым.

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