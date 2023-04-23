#дежурство

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Сегодня я уговаривала молодую мамочку, чтобы она как можно больше кормила свою новорожденную дочь грудью. Именно уговаривала. А знаете почему? Потому что нервные украинские женщины считают, что на фоне сплошного стресса у них молоко или пропадет, или будет некачественным, и ребенок будет получать от мамы гормоны стресса.

Далее текст на языке оригинала.

Я не питала, звідки ця дивна ідеологія, щоб не витрачати час.

Я вирішила розповісти, що…

При обіймах малюка і одночасному годуванні його грудьми у мами виробляється пролактин — гормон умиротворення, і окситоцин — гормон радості і задоволення. Вони є антагоністами гормону стресу — кортизолу.

Під час важких випробувань, війни, хронічної напруги — грудне вигодовування є найкращим антидепресантом. Як для жінки, так і для дитини. Саме хронічний надлишок в організмі кортизолу та адреналіну формує тривожні відчуття, бентежність, схильність до депресії та страху.

І все це нівелює грудне вигодовування.

Мене уважно слухала сестра пацієнтки. А потім хитро примружилася:

— Який крутий метод! Якщо я зараз завагітнію, то це потрібно чекати цілих дев’ять місяців! А ми вже переможемо за цей час і війни не буде. Тож питиму валеріану і продовжуватиму виховувати своїх трьох дівчат-підлітків.

А потім подивилася на свою сестричку і додала:

— Тепер в нашій родині ти будеш самою врівноваженою!

Сестри усміхалися.

А я подумала, що простір чує.

Не може не чути.

Боже, збережи усіх тих хлопців та дівчат, що наближають нашу перемогу!