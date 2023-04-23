Блог | Наилучший антидепрессант для матери с младенцем во время войны
#дежурство
Сегодня я уговаривала молодую мамочку, чтобы она как можно больше кормила свою новорожденную дочь грудью. Именно уговаривала. А знаете почему? Потому что нервные украинские женщины считают, что на фоне сплошного стресса у них молоко или пропадет, или будет некачественным, и ребенок будет получать от мамы гормоны стресса.
Далее текст на языке оригинала.
Я не питала, звідки ця дивна ідеологія, щоб не витрачати час.
Я вирішила розповісти, що…
При обіймах малюка і одночасному годуванні його грудьми у мами виробляється пролактин — гормон умиротворення, і окситоцин — гормон радості і задоволення. Вони є антагоністами гормону стресу — кортизолу.
Під час важких випробувань, війни, хронічної напруги — грудне вигодовування є найкращим антидепресантом. Як для жінки, так і для дитини. Саме хронічний надлишок в організмі кортизолу та адреналіну формує тривожні відчуття, бентежність, схильність до депресії та страху.
І все це нівелює грудне вигодовування.
Мене уважно слухала сестра пацієнтки. А потім хитро примружилася:
— Який крутий метод! Якщо я зараз завагітнію, то це потрібно чекати цілих дев’ять місяців! А ми вже переможемо за цей час і війни не буде. Тож питиму валеріану і продовжуватиму виховувати своїх трьох дівчат-підлітків.
А потім подивилася на свою сестричку і додала:
— Тепер в нашій родині ти будеш самою врівноваженою!
Сестри усміхалися.
А я подумала, що простір чує.
Не може не чути.
Боже, збережи усіх тих хлопців та дівчат, що наближають нашу перемогу!