Наемники РФ тяжело ранили украинского защитника на Донбассе

По состоянию на 7:00 утра на Донбассе противники со стороны Российской Федерации лишь однажды нарушили "режим тишины", достигнутый в рамках дипломатических договоренностей. Однако и этого стало достаточно, чтобы тяжело ранить украинского защитника.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook. По факту нарушения командование передало информацию представителям миссии ОБСЕ.

Обстрел украинских позиций произошел у села Старогнатовка Волноваховского района. Сепаратисты использовали стрелковое оружие.

Раненому бойцу оказали первую медицинскую помощь, чтоб предотвратить потерю крови и направили в госпиталь. Врачи отзываются о его состоянии как стабильно тяжелом.

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"При этом украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", – указано в сообщении командного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, в Офисе первого рассказали о намерениях США предпринять любые возможные меры, чтобы прекратить кровопролитие на украинском Донбассе.