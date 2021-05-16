Наемники РФ обстреляли из огнеметов населенный пункт на Донбассе

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и в воскресенье, 16 мая, обстреляли из огнеметов населенный пункт Катериновка на Донбассе.

Об этом сообщает пресс служба штаба ООС. Отмечается, что украинская сторона зафиксировала факт применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета.

"Оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами объёмного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка. Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва заряд боевой части подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.

"Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытого поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта. Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 15 мая, оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский защитник получил ранения, ему оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение.