Наемники РФ на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов: один воин погиб

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Общество
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Наемники РФ на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов: один воин погиб

В течение пятницы, 11 июня, пророссийские боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один из обстрелов закончился трагически.

Как сообщили в командовании Генштаба операции Объединенных сил в Facebook, уже 12 июня на 7 часов утра противник нарушил "режим тишины". Обо всех случаях открытия огня со стороны террористических формирований, так называемых, Л/ДНР командование сообщило в центр ОБСЕ.

Локации, где происходили обстрелы:

  • село Водяное Донецкой области в Приазовье – противник четыре раза использовал ручные противотанковые минометы, подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате ранения, несовместимого с жизнью, погиб украинский боец;

Видео дня

  • поселок Опытное Донецкой области в Бахмутском районе – в направлении населенного пункта террористы стреляли из противотанковых гранатометов;

  • поселок Пивденное – оккупанты использовали станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

  • возле населенного пункта Старогнатовка враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Доклад о событиях в зоне ООС на 12 июня.
Доклад о событиях в зоне ООС на 12 июня.

Командование ООС заверило мирное население нашей страны, что армия ВСУ продолжает контролировать ситуацию в зоне ведения боевых действий и со своей стороны придерживаются режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня в районе проведения ООС погибла военнослужащая ВСУ – 22-летняя лейтенант Карина Шемчук. Она была заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению 128-й ОГШБр.

  • 10 июня на Донбассе прошло прощание с Шемчук. Друзья и побратимы пришли в часовню, чтобы провести молебен.

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