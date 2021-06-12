Наемники РФ на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов: один воин погиб

В течение пятницы, 11 июня, пророссийские боевики на Донбассе девять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один из обстрелов закончился трагически.

Как сообщили в командовании Генштаба операции Объединенных сил в Facebook, уже 12 июня на 7 часов утра противник нарушил "режим тишины". Обо всех случаях открытия огня со стороны террористических формирований, так называемых, Л/ДНР командование сообщило в центр ОБСЕ.

Локации, где происходили обстрелы:

село Водяное Донецкой области в Приазовье – противник четыре раза использовал ручные противотанковые минометы, подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате ранения, несовместимого с жизнью, погиб украинский боец;

Видео дня

поселок Опытное Донецкой области в Бахмутском районе – в направлении населенного пункта террористы стреляли из противотанковых гранатометов;

поселок Пивденное – оккупанты использовали станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

возле населенного пункта Старогнатовка враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Командование ООС заверило мирное население нашей страны, что армия ВСУ продолжает контролировать ситуацию в зоне ведения боевых действий и со своей стороны придерживаются режима прекращения огня.

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