По поводу Covid-статистики.

Совершенно понятно, что показатель общей заболеваемости не отражает реальную картину.

На мой взгляд.

Это происходит не от замалчивания данных и даже не от недостатка тестов.

В первую очередь.

Это происходит от того, что почти все уже досконально знают типичные коронавирусные симптомы. Поэтому, понимая по себе, что симптомы совпадают и они таки заболели, люди не видят смысла тратить время и деньги на тесты.

То есть.

Большое количество людей болеют дома и не попадают в общегосударственную статистику, пока их состояние не требует госпитализации.

Другое дело – с летальностью.

Я все время думал.

Есть ли какой-то механизм искажения показателей смертности от коронавируса.

И тут.

Мне позвонили мои близкие друзья со странным вопросом:

– Умер родственник. Врачи, которые приехали констатировать, предлагают отдать тело из морга без вскрытия.

Диалог примерно такой:

– Вы вскрытие будете делать?

– Ну, если нужно.

– Да, по закону нужно делать. Но вы понимаете – если выяснится, что умерший болел ковидом, то его будут хоронить в закрытом гробу. И вы не сможете с ним нормально попрощаться.

– А можно тогда без вскрытия как-то?

– Ну, можно, но надо будет договариваться.

А теперь.

Представьте себе: в любом украинском селе что выберет семья умершего – вскрытие тела и возможное захоронение в закрытом гробу – или без вскрытия и по-человечески?

Особенно, если речь идет о людях пожилого возраста.

Я уверен.

Это лишь один из трюков, который позволяет, жонглируя обязанностями и манипулируя эмоциями людей, "играть" с показателями коронавирусной летальности.

Поэтому уровень госпитализации, это, на мой взгляд, единственный более или менее объективный показатель того, что происходит с заболеваемостью в Украине.

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