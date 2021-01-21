"Надо договариваться". Почему и как искривляется статистика летальности от COVID-19 в Украине
По поводу Covid-статистики.
Совершенно понятно, что показатель общей заболеваемости не отражает реальную картину.
На мой взгляд.
Это происходит не от замалчивания данных и даже не от недостатка тестов.
В первую очередь.
Это происходит от того, что почти все уже досконально знают типичные коронавирусные симптомы. Поэтому, понимая по себе, что симптомы совпадают и они таки заболели, люди не видят смысла тратить время и деньги на тесты.
То есть.
Большое количество людей болеют дома и не попадают в общегосударственную статистику, пока их состояние не требует госпитализации.
Другое дело – с летальностью.
Я все время думал.
Есть ли какой-то механизм искажения показателей смертности от коронавируса.
И тут.
Мне позвонили мои близкие друзья со странным вопросом:
– Умер родственник. Врачи, которые приехали констатировать, предлагают отдать тело из морга без вскрытия.
Диалог примерно такой:
– Вы вскрытие будете делать?
– Ну, если нужно.
– Да, по закону нужно делать. Но вы понимаете – если выяснится, что умерший болел ковидом, то его будут хоронить в закрытом гробу. И вы не сможете с ним нормально попрощаться.
– А можно тогда без вскрытия как-то?
– Ну, можно, но надо будет договариваться.
А теперь.
Представьте себе: в любом украинском селе что выберет семья умершего – вскрытие тела и возможное захоронение в закрытом гробу – или без вскрытия и по-человечески?
Особенно, если речь идет о людях пожилого возраста.
Я уверен.
Это лишь один из трюков, который позволяет, жонглируя обязанностями и манипулируя эмоциями людей, "играть" с показателями коронавирусной летальности.
Поэтому уровень госпитализации, это, на мой взгляд, единственный более или менее объективный показатель того, что происходит с заболеваемостью в Украине.
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