Надежда в каждом наборе: как неравнодушие фонда Food for Ukraine переросло в добрые дела

С 24 февраля 2022 года украинцы столкнулись с рядом трудностей и испытаний. В частности, сотни семей остались без крова или вынуждены были покинуть свои дома. Чтобы оказать им необходимую помощь, в Литве был создан благотворительный фонд Food for Ukraine.

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Основателем благотворительного фонда является бенефициар сети NOVUS Раймондас Туменас. Именно он совместно с командой занимались поиском, меценатов и волонтеров, чтобы рассказать им о плачевной ситуации в Украине и совместно помогать людям, которые в этом особенно нуждаются.

Как Food for Ukraine помогает украинцам

Благотворительная инициатива сразу стала крепкой и надежной опорой для потерявших все украинцев, которые потеряли все, что у них было. С товарами первой необходимости, в частности, базовым запасом еды от Food for Ukraine, люди получили уверенность и надежду, что они не остались один на один с жизненными трудностями.

"Это очень весомая поддержка сейчас. У меня ребенок с инвалидностью, которому 18 лет. Я круглосуточно нахожусь с ним и не имею возможности работать. Поэтому получить эту помощь – большой подарок. Вы делаете доброе дело", – рассказала украинка, которой помог фонд Food for Ukraine.

Почти за 2 года своей деятельности благотворительный фонд Food for Ukraine в сотрудничестве с сетью NOVUS передали около 1 910 000 килограммов пищи на сумму более 87 миллионов гривен.

Это очень существенный вклад в поддержку социально незащищенных слоев населения. Ведь значительная часть адресатов живет в модульных домиках, другие поселились у соседей или в центрах помощи переселенцам, а некоторые вообще обустроили быт в полуразрушенных домах. Часто у этих людей нет средств на покупку товаров даже первой необходимости, поэтому такие волонтерские наборы – единственный способ выжить.

"Очень благодарим вас за помощь все это время, с самого начала (с февраля 2022 года. – Ред.). Я многодетная мать, воспитываю четверых сыновей, поэтому без этой поддержки нам было бы очень тяжело. С вашей помощью мы держимся, дети растут, учатся", – поделилась женщина.

В частности, помощь от благотворительного фонда Food for Ukraine получают:

дети, потерявшие родителей, вынужденные были покинуть собственные дома,

одинокие пожилые люди, о которых некому заботиться,

семьи, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах,

лица с инвалидностью,

украинцы, оказавшиеся без крова.

Таким образом, люди получают базовую продуктовую поддержку, как жители пострадавшей вследствие вражеской атаки многоэтажки в Соломенском районе Киева, где недавно было попадание. Или дети с прифронтовых территорий, которые находятся на двухнедельной реабилитации в Киеве.

Благотворительный фонд не останавливается на достигнутом. По состоянию на 1 февраля 2024 года в Украину уже приехала 91 грузовая машина с продуктами питания. Автомобили продолжают регулярно пересекать границу, чтобы зимой у украинцев были наборы с самым необходимым.

"Фонд Food for Ukraine работает уже почти два года. За это время благодаря нашим партнерам и команде продукты питания в сумме более чем на 87 миллиона гривен дошли до детей-сирот, пожилых и людей с инвалидностью, многодетных семей. Поддержка продуктовыми наборами была оказана тысячам людей, надеемся, что это помогло им пережить еще один темный день", – подчеркнул Раймондас Туменас, бенефициар NOVUS и фонда Food for Ukraine.

"К сожалению, в сегодняшних условиях для многих украинцев эта помощь жизненно необходима. Людям тяжело и они искренне благодарны за поддержку, получаемую от нас. В свою очередь я от имени всего фонда Food for Ukraine благодарю всех, кто помогает нам и дальше творить те добрые дела – оказывать помощь продуктами питания", – отметил Нериюс Удренас, руководитель фонда Food for Ukraine.

Инициатор благотворительного проекта подчеркивает, что для него Украина – это второй дом. Поэтому, по словам Раймондаса Туменаса, быть рядом с людьми в этих сложных условиях, подставлять плечо помощи тем, кому это крайне нужно, и таким образом объединять украинцев и приближать победу – меньшее всего, что он может сделать.

"В 2024 году мы продолжим нашу благотворительную деятельность, пытаясь охватить как можно больше семей", – добавил Раймондас Туменас.

По словам руководства фонда, главная цель – поддержать и дать надежду людям в это сложное время. Поэтому команда продолжает активную работу и благодарна всем, кто вносит свой вклад в эту миссию.

Итак, всего за 2 года благотворительный фонд Food for Ukraine стал своеобразным символом единения и надежды для тысяч людей. Поиск ресурсов, меценатов и бизнесменов, готовых поддержать инициативу – дело непростое. Однако благодаря слаженной работе команды Food for Ukraine удается реализовывать, казалось бы, недостижимые планы.