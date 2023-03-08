''Надеюсь, мы с вами больше не увидимся'': Лубинец показал видео ''прощания'' с оккупантами перед обменом пленными

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец показал, как украинская сторона прощалась с российскими оккупантами перед обменом пленными во вторник, 7 марта. С захватчиками, которые меняли на наших защитников, пообщался представитель секретариата омбудсмена.

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Пока россияне сидели в автобусе, он расспросил их о пребывании в плену и дал совет на будущее. Кадры "прощания" с оккупантами Лубинец опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Его представитель спросил оккупантов, хорошо ли к ним относились и как кормили во время их незаконного пребывания в Украине. Никаких жалоб у военных страны-агрессора не было.

"Надеюсь, мы больше не увидимся с вами", – сказал он. Пленные ответили утвердительно и пообещали, что на войну не вернутся.

Представитель омбудсмена посоветовал россиянам обратиться к своей уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой, если их снова будут отправлять на фронт. Она готова помогать им.

"Традиционная беседа с российскими военными, незаконно находившимися на территории Украины. Традиционно – без жалоб и предложений. Традиционно – кивают, что больше на нашу землю не вернутся. Очередное подтверждение того, что Украина придерживается Женевских конвенций!" – написал Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 7 марта вернула из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали", Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 пленных оккупантов.

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