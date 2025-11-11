'Надеюсь, что ребенок забудет о пережитом': Екатерина с Днепропетровщины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

24 июня 2025 года Екатерина вместе с трехлетней дочерью Аминой попала под ракетный удар в пассажирском поезде Одесса – Запорожье. Обстрел начался внезапно, когда поезд подъезжал к станции Днепр. Мать и девочка получили многочисленные осколочные ранения. Свою историю Екатерина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Мы тогда даже не услышали, что что-то летит. Уже когда стекла из окон начали лететь, то почувствовали взрывную волну. Нам сказали закрывать матрасами окна, но мы этого уже не делали — сразу взяли вещи и начали выходить из поезда", — вспоминает женщина.

Амина получила ранения в голову и лицо. Девочку сразу отвезли в больницу, где ей сделали несколько операций.

"Мы в больнице пролежали неделю. Я очень надеюсь, что ребенок забудет о пережитом", — говорит Екатерина.

Для женщины видеть, как страдает ее дочь, — слишком больно. Еще до трагедии у Амины была задержка речевого развития — она только начинала учиться говорить. После обстрела ее состояние значительно ухудшилось: Амина стала говорить еще меньше, пугалась громких звуков и резких движений.

Недавно девочка прошла курс физической реабилитации и психологического восстановления, организованный Фондом Рината Ахметова. Мама Екатерина говорит, что уже замечает улучшения.

"Здесь с дочкой работал психолог. Мы много гуляем, дышим свежим воздухом. Также ходим в солевую комнату, бассейн, посещаем ароматерапию. Мы здесь всего неделю, как впервые приехали, а Амина уже начала говорить двумя словами. Уже даже проскакивают предложения", — радуется Екатерина.

Смотрите историю Екатерины и ее дочери Амины здесь: https://bit.ly/49JDlm0.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите и свою историю — на портале Музея: https://civilvoicesmuseum.org/ или позвоните на бесплатную горячую линию: 0800 509 001.