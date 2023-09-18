'Надеюсь, что будет принят на этой неделе': Порошенко высказался о перспективах закона об упрощенном получении УБД

Инициатива Петра Порошенко по максимальному упрощению процедуры получения статуса участника боевых действий получила поддержку от депутатов из разных фракций и уже на этой неделе может быть проголосована в Верховной Раде.

Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Бюрократы пустили воинов через бумажный ад, в результате которого из миллиона военных только 30 тысяч получили УБД. Предложенное мною предложение позволит, находясь даже на фронте, в больнице, на реабилитации, – быстро и в электронном виде получить УБД", – отметил он.

По словам политика, дело в том, что получение УБД не только нужно военному, но и обеспечит "льготы для их семей, лечение для ветеранов и военнослужащих, обучение детей воинов, реабилитацию и многое другое".

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Пятый президент рассказал, что в течение недели после регистрации законопроекта, к его разработке присоединились депутаты от разных фракций, "в том числе властная".

"Над ним работала рабочая группа, и вот буквально сейчас его отдали на подписание всем народным депутатам еще один законопроект о скором предоставлении удостоверения участника боевых действий", – сказал Порошенко.

Он предположил, что законопроект о скором получении УБД "будет принят уже на этой неделе".

Также он надеется, что на этой неделе произойдет и смена руководства комитета свободы слова, "которым, несмотря на подозрения, до сих пор руководит Шуфрич".