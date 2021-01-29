Над Землей взошла Волчья луна: фантастические фото зрелищного явления

Вечером в четверг, 28 января, состоялось первое полнолуние 2021 года: над Землей взошла так называемая Волчья луна.

Как объясняет "Фермерский альманах", так это явление называли индейцы Северной Америки, поскольку в разгар зимы голодные волки сильнее обычного выли в лесу, наводя ужас на людей.

Наблюдатели со всего мира делятся фото зрелищного полнолуния в социальных сетях.

Волчья луна взошла над миром 28 января в 21:16 по Киеву. Период полнолуния – несколько дней до и после него – с древних времен считался тяжелым для людей.

У многих могут обостряться хронические заболевания, наблюдаться упадок сил, проблемы со сном, перепады настроения, повышенная нервозность, агрессивность и общее недомогание.

Кроме того, под влиянием полнолуния может замедляться метаболизм, из-за чего повышается риск перееданий и отравлений. Люди в возрасте в период полной луны могут жаловаться на высокое давление и проблемы с сердцем.

В то же время некоторые люди могут почувствовать прилив энергии, которую следует направить в правильное русло, чтобы она не привела к всплеску ссор и скандалов.

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