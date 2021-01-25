Полнолуние 28 января: чем опасно и что нельзя делать

В четверг, 28 января, в небе взойдет полная Луна. Первое полнолуние 2021 года пройдет под покровительством Льва.

В чем особенность явления, как оно повлияет на людей, что рекомендуется и не рекомендуется делать, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Первое полнолуние 2021 года приходится на 28 января. Состоится оно в 21:16 по Киеву под покровительством знака Льва. В лунном календаре это 16 день.

Данное полнолуние особенно тем, что пройдет оно "в оппозиции" к соединению Солнца с Юпитером и Сатурном и в квадрате к Урану, отмечает астролог Наталья Ларичева в своем Instagram. "Квадрат к Урану добавит взвинченности, нервозности и плохого сна", – предупреждает она.

При этом в целом фигура с Ураном, Юпитером и Сатурном способна повысить желания "от чего-то освободиться", однако в полнолуние и ближайшие дни никаких важных действий предпринимать не стоит, считает астролог.

Провести время с близкими, любящими людьми – тогда поводов для недоразумений будет меньше.

Укреплять здоровье.

Путешествовать.

Настраиваться на позитив, гармонию и равновесие.

Прислушиваться к тому, что говорят другие, и применять полученные знания конструктивно.

Избыток энергии рекомендуется направить на занятия творчеством: этому благоволит знак Льва.

Проявлять негативные черты характера: злиться, выражать недовольство и претензии, конфликтовать с окружающими.

Рисковать. Важные финансовые проекты стоит отложить на несколько дней, чтобы избежать потерь.

Оформлять сделки с недвижимостью, заключать серьезные договоры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будут новолуние и полнолуние в феврале 2021 года и что не рекомендуется делать в эти дни.