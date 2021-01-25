Полнолуние 28 января: чем опасно и что нельзя делать

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
1,2 т.
Полнолуние состоится в 21:16 по Киеву

В четверг, 28 января, в небе взойдет полная Луна. Первое полнолуние 2021 года пройдет под покровительством Льва.

В чем особенность явления, как оно повлияет на людей, что рекомендуется и не рекомендуется делать, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Каким будет полнолуние 28 января 2021 года

Первое полнолуние 2021 года приходится на 28 января. Состоится оно в 21:16 по Киеву под покровительством знака Льва. В лунном календаре это 16 день.

Чем опасно полнолуние 28 января

Данное полнолуние особенно тем, что пройдет оно "в оппозиции" к соединению Солнца с Юпитером и Сатурном и в квадрате к Урану, отмечает астролог Наталья Ларичева в своем Instagram. "Квадрат к Урану добавит взвинченности, нервозности и плохого сна", – предупреждает она.

При этом в целом фигура с Ураном, Юпитером и Сатурном способна повысить желания "от чего-то освободиться", однако в полнолуние и ближайшие дни никаких важных действий предпринимать не стоит, считает астролог.

В полнолуние и ближайшие дни никаких важных действий предпринимать не стоит
Что можно делать в полнолуние 28 января

  • Провести время с близкими, любящими людьми – тогда поводов для недоразумений будет меньше.

  • Укреплять здоровье.

  • Путешествовать.

  • Настраиваться на позитив, гармонию и равновесие.

  • Прислушиваться к тому, что говорят другие, и применять полученные знания конструктивно.

  • Избыток энергии рекомендуется направить на занятия творчеством: этому благоволит знак Льва.

Первое полнолуние 2021 года приходится на 28 января
Что нельзя делать в полнолуние 28 января

  • Проявлять негативные черты характера: злиться, выражать недовольство и претензии, конфликтовать с окружающими.

  • Рисковать. Важные финансовые проекты стоит отложить на несколько дней, чтобы избежать потерь.

  • Оформлять сделки с недвижимостью, заключать серьезные договоры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будут новолуние и полнолуние в феврале 2021 года и что не рекомендуется делать в эти дни.

УкраинаАстрологический прогнозлунный календарьГороскопы