Главные недостатки знаков Зодиака: какие темные стороны они скрывают

У всех есть свои недостатки и слабости. Если знать о них, то можно использовать эту информацию, чтобы избавиться от своих "минусов". Либо же завоевать расположение определенного человека.

Овен готов переть напролом. Ему не свойственны понятие такта или личного пространства. Если этому знаку Зодиака что-то понадобится от человека, он достанет его хоть на краю Земли. А получив желаемое – исчезнет. Овен любит показывать, что он большой знаток моды и эстет. На самом же деле это не так.

Телец кажется очень спокойным как внешне, так и внутренне. Но если кто-то заденет его личные интересы – ой-ой. Родившиеся под этим созвездием люди умеют не только зарабатывать, но и тратить деньги с умом, считают каждую копейку. Поэтому Телец будет требовать отдать ему всю сумму, которую одолжил. В бизнесе Телец пашет как заведенный. А вот в любовных делах ему нужен стимул, которым может стать достойный конкурент, пишет сайт Goblis.

Близнецы обожают собирать и передавать дальше слухи. Иногда и сами не прочь стать источником сплетен, сделав собственные догадки. И они уверенны, что это очень объективная информация. Поэтому обсуждая кого-то с Близнецами стоит помнить, что завтра об этом будет знать весь офис. Любят плести интриги, куда впутывают и других, но сами обычно остаются в тени. Близнецы могут сказать одно, подумать - другое, а сделать – третье. Любят заводить интрижки на стороне.

Рак может обидеться в любую минуту. Повод всегда найдется. При этом о причине никогда не расскажет. Этот знак готов из всего услышанного вычленить только то, что ему надо. В любви клянется вечной и нетленной, и тут же готов изменить с более успешным и сильным человеком.

Лев умеет очаровать с первого взгляда. А уже со второго заполнит собой все вокруг. Чтобы добиться расположения человека, представитель этого знака Зодиака готов идти на все: от романтических жестов до угроз. Лев всегда хочет быть на первом месте и в центре всеобщего внимания. Если связать свою жизнь со Львом, то придется жить по его правилам.

Дева обычно кажется милой и тихой. Но если кто-то попытается перейти дорогу ей или близким, здесь она превращается в огненный ураган. От природы наделена талантом успешно делать карьеру и становиться руководителем даже не прикладывая сверхусилий. Иногда просто так может помочь другим. Завоевать Деву очень сложно, но зато она преданна до конца. Однако склонна время от времени выедать мозг.

Весы – натуры романтичные и добрые. Так может показаться, если не узнать их поближе. На самом же деле они упрямые, капризные и склонны к переменам настроения. Готовы из прагматичных целей не только дружить, но даже выйти замуж или жениться. Люди, родившиеся под созвездием Весов, при этом совестливые и всегда держат свое слово.

Скорпион – знак коварный, но притягательный. Может вспыхивать и тут же гаснуть. Склонен годами писать бывшим и просить встречи с ними. Умеет добиваться и подстраивать под себя других людей. Трудиться готов только над тем, что сам считает важным.

Стрелец умудряется сам создавать себе проблемы. Обожает учить жизни других лично сам ничего не добившись. Завоевать Стрельца просто – главное выражать свое восхищение и смеяться над его шутками. Вот только этот знак Зодиака привык часто менять не только работу, друзей и прическу, но и супругов. Стрелец обожает себя и может сильно утомить.

Козерог всегда ведет себя так, будто все вокруг ему обязаны. Доволен бывает редко, угодить ему сродни фантастике. Слишком напористый и переоценивает свои силы, потому впадает в депрессию если что-то не выгорело. С годами Козерог может стать мягче, но это не точно.

Водолей привык выбирать себе партнера, который другим кажется совсем неподходящим. А вот в друзьях у него обычно единомышленники. Понятие семейной жизни у представителей этого знака Зодиака нередко вовсе не такое, как думает его половинка. Вернуть в реальный мир его могут только дети, так как Водолей считает, что его наследников ждет великая судьба.

Рыбы обладаю сильной интуицией и могут читать человека, словно книгу. Но почему-то не делают этого. Рыбы кажутся верными супругами, надежными друзьями и любящими родителями. Что же они ощущают на самом деле – загадка. Готовы всегда отчаянно отрицать свою вину, даже если их застукали на горячем. При этом могут перевести стрелки на другого человека.

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