Над Украиной взошло Клубничное полнолуние: в сети показали фото природного явления

В ночь с 21 на 22 июня над Землей взошла Клубничная Луна, которая является самой низкой полной в году. Она восходит через день после летнего солнцестояния в Северном полушарии. Это астрономическое событие могут увидеть все жители планеты. После заката это невероятно красивое явление имели возможность наблюдать и украинцы.

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В сети жители разных населенных пунктов нашей страны начали публиковать впечатляющие кадры Клубничного полнолуния. OBOZ.UA собрал самые яркие фото и видео.

Над Киевщиной наблюдали это удивительное природное явление уже после 22 часов.

На самом деле название Клубничная больше символично и Луна на самом деле не розовая, однако спутник гораздо ярче обычного.

"Клубничным" полнолуние назвали индейцы Северной Америки, которые использовали это явление для обозначения сезона сбора клубники. Китайцы, к примеру, называют его "Луна Лотоса", а кельты – "Конская Луна". Но именно название "клубничная луна" стало особенно популярным на западе.

Особым обаянием Клубничная Луна отличалась в Одессе. Она зависла над морем, словно заглядевшись на свое отражение.

А такой Клубничную луну увидели в Хмельницком:

Поскольку Луна находится напротив Солнца относительно Земли и отражает положение светила на небе, она имеет чрезвычайно яркий оттенок. Иногда луна может приобретать легкий красноватый оттенок.

Клубничное полнолуние достигнет своей "полной" фазы 22 июня в 04:08 по Киевскому времени.

Как писал OBOZ.UA, Клубничная Луна в 2024 году имеет иной вид, чем обычно. И этому есть научное объяснение.

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