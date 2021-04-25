Над Чернобыльской АЭС запустили экскурсионный авиарейс. Видео

Компания "Международные авиалинии Украины" запустила экскурсионный рейс над Чернобыльской атомной электростанцией.

Увидеть место крупнейшей в истории ядерной катастрофы туристы теперь могут с высоты птичьего полета. В частности, экскурсия дает пассажирам возможность с воздуха увидеть заброшенные здания в городе-призраке Припять, где когда-то жили работники ЧАЭС, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что участники экскурсии также смогут осмотреть массивную куполообразную конструкцию, которая теперь закрывает реактор, взорвавшийся в апреле 1986 года.

"Это добавило популярности месту, которое и раньше считалось одним из основных туристических направлений страны", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Великобритании, которая тоже пострадала от аварии на ЧАЭС, рассказали о рассекреченных файлах по катастрофе. В частности, по данным издания Express, тогдашний представитель британского министерства окружающей среды Уильям Уолдгрейв во время радиоинтервью ошибочно назвал номер телефона группы водителей Департамента окружающей среды вместо центра технической информации.

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