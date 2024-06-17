Начался прием заявок на поступление в лицеи направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД

В лицеях направления безопасности и национально-патриотического воспитания МВД начался прием заявок от поступающих. У них будут учиться дети украинских героев.

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Об этом сообщил официальный канал министра внутренних дел Украины.

В 10-е классы на полное обеспечение первоочередно приглашают детей погибших, раненых, пленных или пропавших без вести сотрудников системы МВД.

"Мы позаботились о том, чтобы дети смогли получить качественное современное образование, жить и развиваться в комфортных условиях", – написал Игорь Клименко.

Вступительная кампания продлится до 16 июля. Обязательное условие для поступления – базовое среднее образование, то есть окончание 9-го класса школы или другого образовательного учреждения.

В МВД намерены сформировать сообщество патриотической и мотивированной молодежи и поддержать украинских защитников и их семьи.

Желающим поступить на обучение в лицей нужно заполнить форму обратной связи и ожидать звонка от приемной комиссии.