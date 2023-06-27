'Начали отказывать органы': всплыли подробности смерти 22-летней девушки после пластической операции в Кривом Роге

По факту смерти 22-летней девушки после операции по увеличению груди в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство. Пациентку звали Алина Мухина, операцию проводил хирург Яков Яковиди. Родные девушки обвиняют его в смерти Алины, но врач отрицает вину. Предварительно причиной смерти стало отравление медицинскими препаратами.

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Как рассказала сестра умершей Дарья Мухина ТСН.ua, Алина обратилась к Яковиди по совету подруги, которая тоже делала у него маммопластику. "Она настроилась, давно хотела эту операцию… Хотела быть красивой", – сказала женщина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прооперировали Алину 13 июня в городской клинической больнице №2, известной среди местных как "тысячка". Маммопластика обошлась в 3 тысячи евро. По словам Дарьи, хирург Яковиди работает также в частной клинике. В последней операция стоила бы на 200 евро дороже.

"Ему (хирургу. – Ред.) задавали вопрос, какую клинику лучше выбрать. Он говорит, что разница только в стенах. Частная и городская клиника. Говорил, что сама аппаратура лучше в "тысячке", они и согласились быть там", – рассказала родственница умершей.

За услугу хирургу заплатили наличными в валюте, говорит Дарья. Врач, по ее словам, говорил, что занимается "благотворительностью". 3 тыс. евро якобы стоили одни импланты.

Алину выписали домой на следующий день после операции. Она плохо чувствовала себя, но подруги говорили, что после третьего дня состояние должно улучшиться. Врач также по телефону заверил, что волноваться не стоит, рассказывает сестра Алины Мухиной.

"В субботу я лично с ней виделась. Она пила кучу таблеток, которые он ей выписал. И девушка молодая, активная, еле ходит, еле двигается, у нее болит грудь. Она ему говорила, что у нее болит левая грудь. Она ее вообще не чувствовала. И со стороны, она мне показывала, она у нее болела. Потом она дала мне прикоснуться. Во первых, она была очень горячая, и я чувствовала будто что-то внутри есть. Если к другой я прикасалась, ничего не было, то тут началось как новообразование", – говорит Дарья Мухина.

Тогда Алина снова связалась с хирургом и в субботу, 17 июня, поехала в больницу. С ней была мать, которая настаивала на УЗИ, но врач сказал приехать в понедельник, говорит Дарья.

"В больнице она едва доходит до входа сама. Он (врач. – Ред.) уже пошел за каталкой, завозил ее в палату", – утверждает сестра.

Хирург сообщил матери Алины, что сделает дренаж – небольшой разрез для выведения жидкости, но по факту девушке была проведена еще одна операция под общим наркозом.

"Достает имплант, промывает и снова вставляет. И говорит это маме уже по факту", – рассказала Дарья Мухина.

На следующий день Яковиди вызвал заведующую отделением, а она – реаниматолога, после чего Алину сразу перевели в реанимацию.

"Там ей делают все анализы, у нее очень низкое давление. Начали отказывать органы. Печень не работала, почки, легкие, тахикардия началась. И они решают ее ввести в медикаментозный сон для того, чтобы остановить этот процесс ухудшения", – говорит Дарья Мухина.

Алине сделали уже третью операцию – достали импланты, но было поздно. Алина умерла вечером 22 июня.

По словам Дарьи, перед маммопластикой девушка сдала все анализы и была здорова, противопоказаний не было. По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта причиной смерти стало отравление медицинскими препаратами. Впрочем, стоит ждать результатов анализов, которые будут готовы через несколько недель.

Сестра Алины считает, что у нее было заражение крови, которое "дало осложнение на органы, сепсис".

"Остановить процесс уже не могли. У нее во время вскрытия не было печени. У 22-летней девочки, которая сдавала все анализы, вообще не было печени. Как так может быть?" – говорит Дарья.

Отец Алины написал заявление в полицию, возбуждено уголовное производство.

В "тысячке" сказали ТСН.ua, что сейчас идет расследование, поэтому комментировать ничего не могут.

Яков Яковиди сказал в комментарии журналистам, что, по его мнению, его вины в трагедии нет. По его словам, он не может раскрывать подробностей из-за врачебной тайны, кроме того, продолжается следствие. Он говорит, что не видел результатов судебно-медицинской экспертизы, которая еще продолжается.

"Причину смерти я вам сказать не могу. Досудебное следствие сейчас идет, судебно-медицинская экспертиза тоже не закончена. Она предварительная, насколько я знаю, я ее не видел. Мое мнение, что там нет моей вины, но возможно… как следствие, для этого идет", – сказал он.

Яковиди также подтвердил, что работает в двух клиниках. Говорит, что оперирует раненых, проводит пластические и общехирургические операции. На сайте врача указано, что у него есть опыт работы хирургом более десяти лет и является членом Ассоциации пластических хирургов Украины.

По его словам, перед операцией Алина Мухина подписывала согласие на операцию и лечение – стандартную форму Министерства здравоохранения. Однако сестра Алины утверждает, что у родственников этих документов нет.

На вопрос об оплате наличными в валюте Яковиди сказал, что "была проплата за импланты и все, чеки все есть".

Досудебное следствие по делу продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее страну потрясла новость о смерти девушки в Кривом Роге после пластической операции на груди. Ее выписали на инвалидной коляске, мать умершей подозревает, что хирург мог совершить ошибку.