Начала терять сознание: в Днепре девушка попала в реанимацию после употребления суши

В Днепре девушка попала в реанимационное отделение больницы после употребления суши. У нее диагностировали острое отравление.

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Об этом сообщил парамедик станции скорой помощи Влад Боднюк. Недавно в единственную центральную диспетчерскую "103" позвонила женщина, которая сообщила, что ее 22-летняя дочь теряет сознание.

На вызов выезжала бригада Новокодакской подстанции Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в частности врач Валерий Дудник и фельдшер Сергей Марков.

Выяснилось, что девушке стало плохо после употребления суши. Она жаловалась на боль в животе, рвоту, диарею, лихорадку, обезвоживание и снижение АД.

Больной установили диагноз "острый гастроэнтероколит" и "токсико-инфекционный шок". Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Напомним, в Киеве зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Гражданам стало плохо после употребления готовой продукции, в том числе тостов с красной рыбой, в столичном общепите.

В Винницкой области в результате отравления грибами погибли два малолетних ребенка в возрасте 4 и 12 лет. Их матери грозит лишение свободы за невыполнение установленных законом родительских обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в одном из центров для украинских беженцев отравились более 20 человек. Среди пострадавших – 15 детей от 2 лет.