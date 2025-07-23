НАБУ и САП призвали украинцев не допустить внутреннего раскола и противостояния
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывает украинцев к единству и недопустимости внутреннего раскола.
Об этом говорится в совместные заявлении правоохранительных органов.
"Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", - говорится в совместном заявлении.
НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.