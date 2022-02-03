Наблюдательный совет 'Укрзалізниці' избрал нового руководителя

Состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на котором были представлены новые члены и избран председатель Наблюдательного совета. Им стал Гепард Хафер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Представителями Украины в Наблюдательном совете избраны Сергей Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко. Независимыми членами нового наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер. Заместителем председателя Наблюдательного совета стал Сергей Лещенко.

“Начало работы нового Наблюдательного совета “Укрзалізниці” – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета”, – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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На сегодняшний день приоритетами Президента, Правительства и министерства являются эффективные грузовые перевозки, трансформация пассажирских перевозок и масштабное обновление инфраструктуры железной дороги в рамках программы президента Владимира Зеленского “Большая стройка”.

По словам министра инфраструктуры, за последние полгода Министерство и правительство заложили хорошую основу для развития УЗ.

"Были повышены грузовые тарифы, налажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов", — сказал Александр Кубраков.