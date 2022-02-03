Наблюдательный совет "Укрзалізниці" избрал нового руководителя
Состоялось первое заседание нового Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на котором были представлены новые члены и избран председатель Наблюдательного совета. Им стал Гепард Хафер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Представителями Украины в Наблюдательном совете избраны Сергей Лещенко, Давид Ломджария и Сергей Москаленко. Независимыми членами нового наблюдательного совета стали: Анатолий Амелин, Александер Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер. Заместителем председателя Наблюдательного совета стал Сергей Лещенко.
“Начало работы нового Наблюдательного совета “Укрзалізниці” – важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета”, – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
На сегодняшний день приоритетами Президента, Правительства и министерства являются эффективные грузовые перевозки, трансформация пассажирских перевозок и масштабное обновление инфраструктуры железной дороги в рамках программы президента Владимира Зеленского “Большая стройка”.
По словам министра инфраструктуры, за последние полгода Министерство и правительство заложили хорошую основу для развития УЗ.
"Были повышены грузовые тарифы, налажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов", — сказал Александр Кубраков.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до 2024 года в рамках программы планируют электрифицировать как минимум 500 км путей. Это обеспечит скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами.