На Житомирщине священник УПЦ МП ударил по голове 10-летнего мальчика с флагом Украины. Видео

В поселке Иршанск Житомирской области произошел конфликт между местными жителями и служителями Украинской православной церкви Московского патриархата. Заявляется, что один из церковников якобы ударил по голове 10-летнего ребенка.

Видео дня

Этот мальчик участвовал в собрании людей и стоял там с сине-желтым флагом. Начало ссоры на видео не попало, однако запись, которую удалось снять очевидцам, 3 апреля опубликовал в сети Telegram-канал "Свідомі" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, что толпа людей ссорилась со служителями церкви. На месте находилась полиция (что стало причиной митинга, информации пока нет). Близко к людям в рясах стоял мальчик. Далее произошла какая-то толкотня. "Тихо, что такое?" – спросил кто-то. После этого ребенок взялся за голову.

Женщина начала кричать, что несовершеннолетнего ударили по голове. Она пыталась прорваться к священникам, но между конфликтующими сторонами стали сотрудники полиции.

"Это же дети! Скотина ты! Ударил ребенка по голове! Вон в Россию!" – кричала женщина.

"Свідомі" поделились комментарием свидетельницы инцидента Алины Кундич. Она утверждает, что один из священников ударил 10-летнего, а также толкнул еще одного мальчика. Кундич сказала, что это видели многие люди.

Добавим, что в Иршанске есть Церковь Святой Покровы УПЦ МП, а также католический Костел младенца Иисуса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Хмельницком служители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Артур Ананьев пришел задать вопрос: сколько украинцев должны погибнуть, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата.

– Представители УПЦ МП назвали военного "членом преступной организованной группировки" и обвинили в "нападении на священнослужителя". По их словам, он якобы не имеет никакого отношения к защитникам Украины.

– После этого люди собрались на протест под местным храмом, а городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил: власти отберут у российской церкви землю.

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