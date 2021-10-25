На Житомирщине отчим избил 8-летнюю девочку, пока ее мать была в больнице: детали ЧП

В Бердичевском районе Житомирской области отчим избил 8-летнюю девочку. Правоохранители расследуют данный факт.

Сообщение о происшествии полицейские получили 24 октября от матери ребенка. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа Бердичевского райотдела полиции, ювенальный инспектор, а также работники службы по делам детей теробщин.

Было установлено, что женщина, на время избиения отчимом ребенка, находилась в больнице из-за травм, полученных также от его рук. В целом они воспитывают трое детей (12-ти и 8-ми лет от первого брака заявительницы и совместного 7-летнего сына). Известно, что пострадала средняя дочь. Об избиении женщина узнала во время общения с ней.

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Специалисты осмотрели ребенка и подтвердили наличие травм. Пострадавший ребенок, а также ее братики находятся под наблюдением врачей, пока решится вопрос их безопасного дальнейшего пребывания в семье, добавили в полиции.

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