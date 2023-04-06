На Житомирщине мать сломала сыну руку из-за разных политических взглядов: делом занялась полиция

В Житомирской области произошла семейная ссора, во время которой мать сломала сыну руку. Причиной конфликта стали разные политические взгляды.

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Теперь этим делом занялась полиция. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

4 апреля к стражам порядка обратились медики, которые сообщили о травмировании 31-летнего жителя Бердичевского района. Кроме перелома руки, у мужчины были диагностированы многочисленные ушибы и ссадины.

Полицейские установили, что травмы пострадавшему нанесла его же мать во время конфликта, возникшего из-за разногласий в оценке нынешних событий в Украине.

По инциденту следователи начали уголовное производство. Действия женщины они квалифицировали как умышленное средней тяжести телесное повреждение (ч.1 ст. 122 УКУ), наказуемое исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Соломенском районе Киева пьяный мужчина во время ссоры из-за развода с женой несколько раз выстрелил в воздух и в окно дома родственницы. После этого он отправился домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области местный житель начал стрелять на балконе многоэтажного дома. Во время обысков у него был обнаружен пистолет и холодное оружие.

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