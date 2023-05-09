На Запорожье саперы ликвидировали 500-килограммовую бомбу, сброшенную оккупантами. Видео
В Запорожской области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу. Этот снаряд российские оккупационные войска запустили по прифронтовому городу региона.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Там также опубликовали соответствующее видео.
"Это титаническая работа пиротехников, которые ежедневно, без права на ошибку, уничтожают взрывоопасные предметы. Изымают и ликвидируют боеприпасы, представляющие смертельную опасность для мирных жителей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что только в Запорожской области с начала широкомасштабной войны, которую развязала Россия в Украине, уже уничтожено более 3000 боеприпасов, обнаруженных на подконтрольной части региона.
Напомним, в Броварском районе Киевской области женщина на приусадебном участке во время хозяйственных работ обнаружила опасную находку. Саперы установили, что это выстрел в ручной противотанковый гранатомет РПГ-7. Опасную находку вывезли и обезвредили.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Макарове Киевской области на кладбище во время копания могилы обнаружили снаряд. На месте происшествия работали правоохранители и саперы ГСЧС.
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