На Запорожье ребенок после укуса гадюки попал в реанимацию с гангреной

В Энергодаре Запорожской области шестилетняя девочка попала в реанимацию после того, как ее на природе укусила гадюка. У ребенка развилась гангрена.

Как пишет "Vgorode Запорожье", дети во время отдыха с родителями ловили в траве ящериц, но одна из девочек случайно словила змею, которая укусила ее за палец на левой руке.

Медики якобы сразу не укололи пострадавшей сыворотку, хотя та была в местной больнице.

В результате у ребенка развилась сухая гангрена в области укуса. Ее перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи. Впереди девочку ждет операция и минимум две недели восстановления.

"Но могло быть и по-другому, если бы не было упущено драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму", – рассказала подруга семьи Мария Джунь.

В свою очередь, главврач санчасти №1 Андрей Бредихин заявил, что антитоксин против змеиного яда действительно был на складе, но выяснилось, что срок его действия истек еще 30 апреля, поэтому сыворотку девочке колоть не стали.

Медики сначала провели терапию по дезинтоксикации, а потом вызвали коллег из Запорожья. Ребенка доставили в областную больницу, где укололи средство.

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